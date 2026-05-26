S-a scris istorie la Roland Garos în turul 1. Jucătorul de 17 ani l-a învins pe fostul campion

Primul tur de la Roland Garos a adus un rezultat ce a intrat în istoria competiției, asta după ce tânărul de doar 17 ani l-a învins pe Marin Cilic în 3 seturi, fără drept de apel.

La doar 17 ani, francezul Moise Kouame a reușit una dintre cele mai spectaculoase surprize ale începutului de turneu la Roland Garros. Tânărul jucător l-a învins în minimum de seturi pe experimentatul Marin Cilic, scor 7-6, 6-2, 6-1, și a intrat direct în istoria tenisului mondial.

Succesul său a fost catalogat drept unul dintre cele mai mari șocuri ale competiției, mai ales că francezul disputa primul meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Victoria are o încărcătură specială și prin prisma recordului stabilit.

Kouame a devenit cel mai tânăr jucător din era Open care reușește să învingă la Roland Garros un fost campion de Grand Slam, depășind performanța stabilită de Michael Chang în urmă cu aproape patru decenii. Francezul a impresionat nu doar prin curaj, ci și prin maturitatea jocului, salvând toate cele șapte mingi de break pe care le-a avut împotrivă.

Moise Kouame se va duela în turul 2 cu învingătorul din partida dintre Cameron Norrie – Adolfo Daniel Vallejo.

Moise Kouame, considerat un viitor star al tenisului

Diferența de experiență dintre cei doi părea, înaintea meciului, imposibil de compensat. În timp ce Cilic câștiga deja turnee ATP atunci când Kouame nici măcar nu se născuse, adolescentul francez ocupa recent poziții în afara topului 300 mondial și beneficia de un wildcard oferit de organizatori. Totuși, atmosfera de pe arena pariziană și susținerea publicului i-au oferit energia necesară pentru a produce surpriza zilei.