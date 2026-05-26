“M-am simțit groaznic”. Jaqueline Cristian nu s-a ferit după eliminarea din turul 1 de la Roland Garros

Jaqueline Cristian a avut un discurs dur după ce a fost învinsă încă din primul tur la Roland Garros de o jucătoare mai slab clasată decât ea în ierarhia WTA. În runda inaugurală a Grand Slam-ului parizian, românca a fost învinsă după un meci de aproape trei ore.
Jaqueline Cristian (32 WTA) și-a luat “adio” prematur de la Roland Garros, după ce a cedat în trei seturi în turul 1 în fața uzbecei Kamilei Rakhimova (89 WTA). Sportiva asiatică s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4 și a reușit să treacă de tenismena din România, care săptămâna trecută avusese un parcurs bun la turneul WTA 500 de la Strasbourg, unde s-a oprit în semifinale.
Concluziile lui Jaqueline Cristian după parcursul scurt de la Roland Garros
După meciul contra sportivei aflate la limita Top 100 WTA, Cristian a dezvăluit că nu s-a simțit deloc bine pe teren, discutând despre impactul pe care l-au avut meciurile de la turneul premergător French Open asupra sa. Sportiva de 27 de ani a ținut totuși să găsească și un punct forte la prestația ei, și anume modul în care a luptat pentru victorie în ciuda condițiilor care nu i-au fost prielnice.
“M-am simțit groaznic! A fost unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am făcut în sezonul ăsta, dar nu e despre asta. E vorba că săptămâna trecută m-a consumat destul de mult și am venit la Roland Garros un pic lovită, un pic avariată, cu mai multe probleme…
Am încercat să fac tot posibilul să mă acomodez… Și terenul, fiind foarte cald, au fost cu totul alte condiții, n-a fost ușor… Bineînțeles, mentalitatea mea de luptătoare a fost acolo și ăsta e singurul lucru de care sunt mândră pentru că, deși am trei bandaje pe picior și o răceală cu care mă tot lupt de mai mult de două săptămâni, am făcut tot ce am putut și, cu un nivel totuși slab de tenis, am reușit să stau cât de cât în meci și să fiu competitivă, să-mi joc șansa până la urmă, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă într-un Grand Slam.
Asta e, din păcate, astăzi ăsta a fost nivelul, rezultatul… Nu am servit bine, n-am putut să fiu suficient de solidă, am avut multe greșeli ușoare, greșeli pe care în ultimele meciuri nu prea le-am mai făcut, dar aici, fiind alte condiții, mi-a fost mai greu să mă adaptez. Mergem mai departe și aia e“, a spus tenismena din București, potrivit eurosport.ro.
Odată cu eșecul de la Roland Garros din primul tur, Cristian a coborât în clasamentul WTA Live de pe poziția 32 până pe 36, pierzând 120 de puncte, ținând cont că anul trecut a mers până în turul al treilea la Grand Slam-ul din capitala Franței.
