Home | Tenis | Roland Garros | Sorana Cîrstea, drum liber spre sferturile de la Roland Garros! Șansă imensă pentru româncă

Sorana Cîrstea, drum liber spre sferturile de la Roland Garros! Șansă imensă pentru româncă

Andrei Nicolae Publicat: 27 mai 2026, 21:44

Comentarii
Sorana Cîrstea, drum liber spre sferturile de la Roland Garros! Șansă imensă pentru româncă

Sorana Cîrstea / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea de la Roland Garros după ce a învins-o detașat pe Eva Lys, iar la scurt timp după, românca a aflat pe cine va întâlni mai departe la French Open. “Sori” are o șansă imensă de a ajunge în sferturile competiției, în contextul în care de pe partea ei de tablou au fost eliminate Elena Rybakina, favorita 2 la trofeu, respectiv Jasmine Paolini, cap de serie numărul 13.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea s-a calificat miercuri seara în turul la treilea de la Roland Garros, după ce a câștigat după 64 de minute contra Evei Lys, scor 6-3, 6-0. După un început de meci ezitant din partea româncei, aceasta s-a dezlănțuit și a câștigat 11 game-uri consecutive.

Cîrstea și-a aflat următoarea adversară de la Roland Garros! Românca, cel mai bine clasată de pe “sfertul” ei de tablou

Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea va trebui să o învingă pe argentianca Solana Sierra, jucătoare care a oferit o surpriză mare la Paris. Sud-americana s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Jasminei Paolini, finalista din 2024 de la French Open.

Rezultatul respectiv reprezintă o șansă imensă pentru Cîrstea, care în loc să întâlnească locul 13 WTA, va da peste Sierra, care ocupă locul 68 în ierarhia feminină. Mai mult decât atât, dacă sportiva din Târgoviște va trece de sud-americană, atunci va întâlni în optimi o altă adversară mai slab clasată decât ea.

Reclamă
Reclamă

În meciul ce poate decide adversara Soranei din optimi, în cazul în care românca trece de Sierra, se înfruntă Xiyu Wang (148 WTA) și Yuliia Starodubtseva (55 WTA), ucraineanca ce a reușit o surpriză imensă și a eliminat-o pe Elena Rybakina.

În momentul de față, Sorana Cîrstea este tenismena cel mai bine clasată de pe “sfertul” ei de tablou, după eșeșecurile suferite de Rybakina și Paolini.

Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaiceLocalitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Observator
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce datorie e vorba. Exclusiv
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce datorie e vorba. Exclusiv
22:34

Situație incredibilă înainte de World Cup! Singurul jucător care locuiește în țara care l-a convocat, blocat în așteptarea vizei
22:28

Primul jucător care pleacă de la FCSB după acest sezon! Anunțul clubului: “Nu avea cum să stea”
22:19

FotoAtmosferă de senzaţie la finala Conference League, în care joacă românul Andrei Raţiu! Scenografii impresionante
22:17

Căldură mare, mon cher! Moment halucinant la Roland Garros: ce a pățit Djokovic la 33 de grade
22:00

UPDATEBarcelona face primul transfer al verii! Mutare de 80 de milioane de euro
21:33

EXCLUSIVMesajul lui Dennis Man pentru Andrei Raţiu, înainte de finala Conference League!
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 4 Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea” 5 3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult” 6 “Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total