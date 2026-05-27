Sorana Cîrstea, drum liber spre sferturile de la Roland Garros! Șansă imensă pentru româncă

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea de la Roland Garros după ce a învins-o detașat pe Eva Lys, iar la scurt timp după, românca a aflat pe cine va întâlni mai departe la French Open. “Sori” are o șansă imensă de a ajunge în sferturile competiției, în contextul în care de pe partea ei de tablou au fost eliminate Elena Rybakina, favorita 2 la trofeu, respectiv Jasmine Paolini, cap de serie numărul 13.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea s-a calificat miercuri seara în turul la treilea de la Roland Garros, după ce a câștigat după 64 de minute contra Evei Lys, scor 6-3, 6-0. După un început de meci ezitant din partea româncei, aceasta s-a dezlănțuit și a câștigat 11 game-uri consecutive.

Through in ✌️@sorana_cirstea displays a dominant performance in Paris defeating Lys in straights!#RolandGarros pic.twitter.com/7j64n6KRK5

— wta (@WTA) May 27, 2026

Cîrstea și-a aflat următoarea adversară de la Roland Garros! Românca, cel mai bine clasată de pe “sfertul” ei de tablou

Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea va trebui să o învingă pe argentianca Solana Sierra, jucătoare care a oferit o surpriză mare la Paris. Sud-americana s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Jasminei Paolini, finalista din 2024 de la French Open.

Rezultatul respectiv reprezintă o șansă imensă pentru Cîrstea, care în loc să întâlnească locul 13 WTA, va da peste Sierra, care ocupă locul 68 în ierarhia feminină. Mai mult decât atât, dacă sportiva din Târgoviște va trece de sud-americană, atunci va întâlni în optimi o altă adversară mai slab clasată decât ea.