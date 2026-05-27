Șoc la Roland Garros! Elena Rybakina, eliminată în turul al doilea de o tenismenă din afara Top 50 WTA

Andrei Nicolae Publicat: 27 mai 2026, 19:39

Elena Rybakina, în timpul unui meci la Roland Garros / Profimedia

Ediția din 2026 de la Roland Garros a fost marcată încă din primul tur de surprize, iar rezultatele de acest gen continuă și în runda a doua. Elena Rybakina, numărul 2 mondial, a fost eliminată de ucraineanca Yuliia Starodubtseva, la capătul unui meci care a durat două ore și 30 de minute.

Elena Rybakina, campioana primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, și-a luat “adio” prematur de la Roland Garros, după ce a fost învinsă în trei seturi de Yuliia Starodubtseva, scor 6-3, 1-6, 6-7(4).

Rybakina, OUT de la Roland Garros

Primul set al partidei de pe Suzanne-Lenglen a fost unul bun pentru sportiva kazahă, care a făcut break-ul de la primul game pe serviciul adversarei sale. Rybakina a reușit să mai facă ulterior un break, iar la game-ul imediat următor Starodubtseva a răspuns cu un rebreak.

Cu toate acestea, dubla campioană de Grand Slam a profitat de avantajul de un break pe care îl avea în față și s-a impus cu 6-3. Setul al doilea a fost unul fără istoric, cu Starodubtseva făcând două break-uri și câștigând cu 6-1.

Decisivul a început cum nu se putea mai prost pentru Rybakina, care a cedat de două ori pe propriul serviciu, iar după trei game-uri scorul era 3-0 pentru ucraineancă. Kazaha a făcut un prim rebreak imediat după și a ajuns să egaleze situația la 4-4, după ce a “spart” și pentru a doua oară serviciul adversarei sale.

Cele două au mers ulterior cap la cap, iar partida s-a decis în tie-break unde Starodubtseva a avut nervii mai tari și s-a impus cu 10-4. Astfel, Rybakina a fost eliminată de la Roland Garros, turneu unde nu a trecut niciodată de sferturile de finală.

În următorul tur, Starodubtseva va da peste învingătoarea duelului dintre americanca Hailey Baptiste (26 WTA) și chinezoaica Wang Xiyu (148 WTA).

