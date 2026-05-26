Jaqueline Cristian, învinsă în primul tur al probei feminine de dublu la Roland Garros

Perechea româno-austriacă Jaqueline Cristian/Anastasia Potapova a fost învinsă fără drept de apel de cuplul Eri Hozumi (Japonia)/Fang-Hsien Wu (Taiwan), cu 6-3, 6-0, marți, în prima rundă a probei feminine de dublu a turneului de tenis de la Roland Garros.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hozumi și Wu, capi de serie numărul 16, s-au impus după numai 62 de minute. Învinsele vor fi răsplătite cu 19.000 de euro și 10 puncte WTA la dublu.

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la dublu la Roland Garros

România va mai avea două reprezentante la dublu, pe Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse. Cîrstea va face pereche cu rusoaica Anna Kalinskaia, iar în primul tur vor înfrunta franțuzoaicele Fiona Ferro/Diane Parry. Ruse va juca alături de ucraineanca Marta Kostiuk, împotriva favoritelor numărul trei, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China).

Sorana Cîrstea şi Anna Kalinskaia au cucerit turneul de 1.000 de puncte de la Madrid, la dublu, în 2025.