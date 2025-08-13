Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii

Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii

Andrei Nicolae Publicat: 13 august 2025, 21:05

Comentarii
Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii

Jucătorii de la Universitatea Craiova celebrând un gol / Sport Pictures

Universitatea Craiova o întâlnește joi pe Spartak Trnava în a doua manșă a turului 3 preliminar Conference League. Până la meciul din Slovacia, oltenii și-au aflat posibila adversară din faza play-off-ului UECL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava va avea loc joi, de la ora 21:30.

Basaksehir, posibila adversară a Universității Craiova din Conference League

În cazul în care va proteja cu succes avantajul de trei goluri creat în tur în fața slovacilor, “alb-albaștrii” vor juca în fața turcilor de la Basaksehir pentru un loc în grupa Conference League. Echipa din “țara semilunii” a trecut de norvegienii de la Viking, scor 4-2 la general.

În tur, Basaksehir s-a impus cu 3-1 săptămâna trecută, iar astăzi, miercuri, cele două echipe au disputat cea de-a doua manșă. Nordicii aveau nevoie de o victorie la cel puțin două goluri pentru a împinge meciul în prelungiri și au început bine, după ce au deschis scorul grație unui autogol.

Avantajul lui Viking nu a durat mult, pentru că în minutul 40 Basaksehir a egalat. Scorul setat după primele 45 de minute a fost și cel final, astfel că formația din Turcia a mers mai departe.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova va disputa mâine, joi, returul din meciul cu Spartak Trnava. Elevii lui Mirel Rădoi nu ar trebui să aibă probleme, ținând cont că în tur s-au impus cu 3-0.

Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava

În manșa tur a „dublei” din preliminariile Conference League, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0. Astfel, echipa din Bănie pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul competiției.

Totuși, Mirel Rădoi a făcut apel la calm și a spus că Universitatea Craiova nu a trecut încă în următoarea fază a competiției. Acesta a amitit că elevii săi au avut probleme la ultimul meci din campionat și a dat de înțeles că duelul cu Trnava va fi unul dificil.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Reclamă

„Am face o mare greșeală să considerăm că suntem calificați. Am avut probleme în ultimul meci de campionat. Va fi o atmosferă incendiară. Ne pot surprinde printr-un pressing agresiv și cu mai mulți jucători în jumătatea noastră, dar suntem pregătiți. Am spus că am câștigat prima repriză, mai avem una.

Nu prea mă tem în fotbal, dar gândul te poate duce la prima etapă când am fost egalați de la 3-0. Dacă vom intra relaxați, le vom face meciul mai ușor adversarilor. Băieții au arătat că sunt motivați, dar e inevitabil, nu poți să te gândești că ai asemenea avantaj. Va trebui să găsim câteva lucruri care să nu aibă legătură cu rezultatul, să ne motivăm într-un alt fel.

Avem mici probleme de oboseală și câteva contuzii după meciul cu Hermannstadt. Vom vedea mâine, cât mai aproape de ora partidei, ce putem băga în teren. Am stabilit sistemul de joc, cum ne apărăm, cum facem pressing, cum inițiem de la portar. Mai am doar câteva semne de întrebare pentru mâine.

Eu nu am auzit pe nimeni să vorbească despre Istanbul Başakşehir. Dacă aș auzi asta, nu ar juca mâine! Asta ar însemna lipsă de profesionalism și lipsă de fair-play față de Spartak Trnava. Trnava e un adversar foarte bine organizat, ne așteptăm la o altfel de abordare din partea lor”, a declarat antrenorul.

Spartak Trnava – Universitatea Craiova se va juca joi, de la ora 21:30. Partida din turul 3 al preliminariilor Conference League va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Observator
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
23:15
Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare
22:52
Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League
22:46
Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul
22:44
LIVE SCOREPSG – Tottenham 0-2. Fundașii londonezilor fac legea în Supercupa Europei
22:38
Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League
22:29
România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Traseul spre turneul final
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”