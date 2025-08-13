Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii - Antena Sport

„Am face o mare greșeală să considerăm că suntem calificați. Am avut probleme în ultimul meci de campionat. Va fi o atmosferă incendiară. Ne pot surprinde printr-un pressing agresiv și cu mai mulți jucători în jumătatea noastră, dar suntem pregătiți. Am spus că am câștigat prima repriză, mai avem una.

Nu prea mă tem în fotbal, dar gândul te poate duce la prima etapă când am fost egalați de la 3-0. Dacă vom intra relaxați, le vom face meciul mai ușor adversarilor. Băieții au arătat că sunt motivați, dar e inevitabil, nu poți să te gândești că ai asemenea avantaj. Va trebui să găsim câteva lucruri care să nu aibă legătură cu rezultatul, să ne motivăm într-un alt fel.

Avem mici probleme de oboseală și câteva contuzii după meciul cu Hermannstadt. Vom vedea mâine, cât mai aproape de ora partidei, ce putem băga în teren. Am stabilit sistemul de joc, cum ne apărăm, cum facem pressing, cum inițiem de la portar. Mai am doar câteva semne de întrebare pentru mâine.

Eu nu am auzit pe nimeni să vorbească despre Istanbul Başakşehir. Dacă aș auzi asta, nu ar juca mâine! Asta ar însemna lipsă de profesionalism și lipsă de fair-play față de Spartak Trnava. Trnava e un adversar foarte bine organizat, ne așteptăm la o altfel de abordare din partea lor”, a declarat antrenorul.

Spartak Trnava – Universitatea Craiova se va juca joi, de la ora 21:30. Partida din turul 3 al preliminariilor Conference League va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.