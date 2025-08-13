Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii - Antena Sport

Universitatea Craiova o întâlnește joi pe Spartak Trnava în a doua manșă a turului 3 preliminar Conference League. Până la meciul din Slovacia, oltenii și-au aflat posibila adversară din faza play-off-ului UECL.
Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava va avea loc joi, de la ora 21:30.
Basaksehir, posibila adversară a Universității Craiova din Conference League
În cazul în care va proteja cu succes avantajul de trei goluri creat în tur în fața slovacilor, “alb-albaștrii” vor juca în fața turcilor de la Basaksehir pentru un loc în grupa Conference League. Echipa din “țara semilunii” a trecut de norvegienii de la Viking, scor 4-2 la general.
În tur, Basaksehir s-a impus cu 3-1 săptămâna trecută, iar astăzi, miercuri, cele două echipe au disputat cea de-a doua manșă. Nordicii aveau nevoie de o victorie la cel puțin două goluri pentru a împinge meciul în prelungiri și au început bine, după ce au deschis scorul grație unui autogol.
Avantajul lui Viking nu a durat mult, pentru că în minutul 40 Basaksehir a egalat. Scorul setat după primele 45 de minute a fost și cel final, astfel că formația din Turcia a mers mai departe.
Universitatea Craiova va disputa mâine, joi, returul din meciul cu Spartak Trnava. Elevii lui Mirel Rădoi nu ar trebui să aibă probleme, ținând cont că în tur s-au impus cu 3-0.
Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava
În manșa tur a „dublei” din preliminariile Conference League, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0. Astfel, echipa din Bănie pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul competiției.
Totuși, Mirel Rădoi a făcut apel la calm și a spus că Universitatea Craiova nu a trecut încă în următoarea fază a competiției. Acesta a amitit că elevii săi au avut probleme la ultimul meci din campionat și a dat de înțeles că duelul cu Trnava va fi unul dificil.