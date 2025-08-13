Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naționala de futsal se întrece în declarații de dragoste pentru fani - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Naționala de futsal se întrece în declarații de dragoste pentru fani
Video

Naționala de futsal se întrece în declarații de dragoste pentru fani

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 21:09

Comentarii

FOTO: Jurnal AntenaSport

La futsal, România e aproape de o calificare la al cincilea campionat european din istorie. iar jucătorii se întrec în declaraţii de dragoste pentru fanii naţionalei

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă va câștiga barajul din septembrie cu Ungaria, România se va califica la europeanul de futsal de la anul.

“Cum ar arăta cina de petrecere pentru calificarea la EURO?”

Andrei Crăciun: “Foarte multă șampanie și foarte multă muzică!”

Bogdan Covaci: “Muzică bună, băieții pe mese și un vin de calitate”

Reclamă
Reclamă

Selecționerul e bun de cinste dacă România se califică la EURO.

“Completează: din coșul de cumpărături nu-mi lipsește nicidată..”

Kacso Endre: “Apa și berea!”

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Reclamă

Petrișor Toniță: “Dulcele…dulciurile nu îmi lipsesc”

La Debrecen și în Craiova se vor juca meciurile de baraj. Și nationala de futsal simte din plin dragostea fanilor.

“Cheamă-i pe fani la meciurile naționalei de futsal cu o declarație de dragoste”

Andrei Crăciun: “Vă așteptăm în număr cât mai mare la noi, știți foarte bine că dacă voi nu sunteți, noi nu putem câștiga!”

Petrișor Toniță: “Cu siguranță nu vom da greș și vom merge mai departe!”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Observator
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
22:29
România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Traseul spre turneul final
21:56
Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!”
21:54
Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
21:50
Tudor Băluță a dezvăluit care este atmosfera de la Universitatea Craiova, înaintea returului cu Spartak Trnava
21:38
VideoJurnal Antena Sport | Poftiți la mici cu haka!
21:32
VideoJurnal Antena Sport | Mobilizare națională
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”