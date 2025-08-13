Naționala de futsal se întrece în declarații de dragoste pentru fani - Antena Sport

La futsal, România e aproape de o calificare la al cincilea campionat european din istorie. iar jucătorii se întrec în declaraţii de dragoste pentru fanii naţionalei

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă va câștiga barajul din septembrie cu Ungaria, România se va califica la europeanul de futsal de la anul.

“Cum ar arăta cina de petrecere pentru calificarea la EURO?”

Andrei Crăciun: “Foarte multă șampanie și foarte multă muzică!”

Bogdan Covaci: “Muzică bună, băieții pe mese și un vin de calitate”