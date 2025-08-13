Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025

Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025

Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025

Publicat: 13 august 2025, 9:44

Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025

Carlos Alcaraz, după calfiicarea în optimile de la Cincinnati / Profimedia

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe sârbul Hamad Medjedovic, într-un meci disputat marţi.

Alcaraz (22 ani), campionul en titre de al Roland Garros şi finalist luna trecută la Wimbledon, a obţinut cu această ocazie a 50-a sa victorie de la debutul sezonului, fiind jucătorul cu cele mai multe partide câştigate în 2025.

Carlos Alcaraz a obţinut victoria cu numărul 50 în 2025, la Cincinnati

Acesta a fost, de asemenea, al 13-lea meci consecutiv câştigat de iberic la un turneu de categoria ATP Masters 1.000.

Carlos Alcaraz s-a impus după o oră şi 34 de minute de joc în faţa lui Medjedovic (locul 72 ATP), iar în turul următor îl va înfrunta pe italianul Luca Nardi (98 ATP), care a profitat de abandonul cehului Jakub Mensik, în setul al doilea al duelului lor de marţi, la scorul de 6-2, 2-1.

Programul meciurilor de marţi de la Cincinnati a fost perturbat de o furtună izbucnită la începutul serii.

Germanul Alexander Zverev, conducea cu 6-4, 5-4 şi era pe punctul de a servi pentru meci, în faţa americanului Brandon Nakashima, atunci când jocul a fost oprit din cauza riscului de fulgere, înainte ca ploaia să împiedice reluarea partidei

Americanul Ben Shelton, câştigătorul turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto, săptămâna trecută, nu a putut începe meciul său împotriva spaniolului Roberto Bautista Agut, care va avea loc miercuri.

Jannik Sinner s-a calificat în optimile de finală de la Cincinnati

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi, 6-2, 7-6 (8/6), pe canadianul Gabriel Diallo, într-un meci disputat marţi.

Jocul a fost oprit în al doilea ghem din setul secund, după ce o alarmă de incendiu a început să sune în tribune. După o pauză de câteva minute, jucătorii au fost de acord să reia partida, în ciuda zgomotului şi a flash-urilor, disputând patru puncte înainte ca alarma să se oprească, conform ATP Tour.

“A fost o zi foarte dificilă. Diallo a servit foarte bine, mai ales în setul al doilea… Dacă nu joci bine în situaţii dificile ca aceasta, poţi pierde aceste meciuri”, a spus Sinner la final.

