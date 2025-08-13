Peste 15.000! O echipă de divizia a treia are mai mulți abonați decât are Liga 1 spectatori într-o etapă - Antena Sport

Sezonul trecut, echipa a ratat promovarea în a doua ligă, după ce a pierdut în semifinalele play-off-ului.
Real Murcia a anunțat că a depășit 15.000 de abonați pentru noul sezon din Primera Federación, a treia ligă din Spania. Mai exact, clubul din Murcia a vândut deja 15.300 de abonamente, potrivit presei locale, iar campania continuă.
„Pasiunea pentru Murcia continuă să bată recorduri!”, a transmis Real Murcia pe contul oficial de Twitter.
Real Murcia, de 12 ani departe de fotbalul mare!
Numărul de abonați (mai mare decât spectatori adună Liga 1 în unele etape) este cu atât mai surprinzător cu cât Real Murcia nu a mai jucat în a doua ligă de 12 ani! În acest timp, a coborât inclusiv la nivelul celui de-al patrulea eșalon.
În stagiunea trecută, Real Murcia a terminat pe locul doi în Grupa 2 (Sud) din Primera Federación, sub Ceuta, formația care a promovat direct. Calificată în play-off, Murcia a cedat în fața lui Gimnàstic de Tarragona, după un duel în dublă manșă (1-2 la general).
Prețurile abonamentelor, de la 94 de euro
Din cauză că a ratat promovarea, Murcia a decis să nu crească prețurile abonamentelor față de stagiunea trecută. Conducătorii echipei au încercat chiar o campanie de atragere a tinerilor și a familiilor.
Concret, prețurile abonamentelor au pornit de la 94 de euro (pentru tinerii până în 25 de ani) și au ajuns până la 237 de euro la tribune. De asemenea, a existat o reducere de 10% pentru familiile care cumpără minimum trei abonamente.
Antrenor nou și o legendă în stil Cazorla
Real Murcia nu a investit niciun euro în transferuri în perioada de mercato, dar i-a prelungit contractul lui Pedro Leon (38 de ani). Fostul jucător de la Real Madrid este legendă locală și a insistat să joace fără bani. El va primi totuși un salariu de 25.000 de euro pe an (brut), remunerația minimă din a treia divizie spaniolă, dar va ceda toată suma academiei clubului, în stilul Santi Cazorla.