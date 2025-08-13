Peste 15.000! O echipă de divizia a treia are mai mulți abonați decât are Liga 1 spectatori într-o etapă - Antena Sport

Sezonul trecut, echipa a ratat promovarea în a doua ligă, după ce a pierdut în semifinalele play-off-ului.

Real Murcia a anunțat că a depășit 15.000 de abonați pentru noul sezon din Primera Federación, a treia ligă din Spania. Mai exact, clubul din Murcia a vândut deja 15.300 de abonamente, potrivit presei locale, iar campania continuă.

„Pasiunea pentru Murcia continuă să bată recorduri!”, a transmis Real Murcia pe contul oficial de Twitter.

Real Murcia, de 12 ani departe de fotbalul mare!

Numărul de abonați (mai mare decât spectatori adună Liga 1 în unele etape) este cu atât mai surprinzător cu cât Real Murcia nu a mai jucat în a doua ligă de 12 ani! În acest timp, a coborât inclusiv la nivelul celui de-al patrulea eșalon.

În stagiunea trecută, Real Murcia a terminat pe locul doi în Grupa 2 (Sud) din Primera Federación, sub Ceuta, formația care a promovat direct. Calificată în play-off, Murcia a cedat în fața lui Gimnàstic de Tarragona, după un duel în dublă manșă (1-2 la general).