Jannik Sinner, calificare cu peripeţii! A jucat patru puncte cu alarma de incendiu pornită la Cincinnati - Antena Sport

Jannik Sinner, calificare cu peripeţii! A jucat patru puncte cu alarma de incendiu pornită la Cincinnati

Alex Masgras Publicat: 12 august 2025, 10:40

Jannik Sinner / Profimedia

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi, 6-2, 7-6 (8/6), pe canadianul Gabriel Diallo, într-un meci disputat marţi.

Jocul a fost oprit în al doilea ghem din setul secund, după ce o alarmă de incendiu a început să sune în tribune. După o pauză de câteva minute, jucătorii au fost de acord să reia partida, în ciuda zgomotului şi a flash-urilor, disputând patru puncte înainte ca alarma să se oprească, conform ATP Tour.

Jannik Sinner s-a calificat în optimile de finală de la Cincinnati

“A fost o zi foarte dificilă. Diallo a servit foarte bine, mai ales în setul al doilea… Dacă nu joci bine în situaţii dificile ca aceasta, poţi pierde aceste meciuri”, a spus Sinner la final.

Aceasta a fost a 22-a partidă consecutivă câştigată de Sinner pe suprafaţă dură (hard), după eşecul suferit în faţa rivalului său spaniol Carlos Alcaraz în finala de la Beijing, în octombrie 2024.

Sinner, care domină de 61 de săptămâni consecutive clasamentul ATP, îl va avea ca adversar în optimi pe francezul Adrian Mannarino, venit din calificări, care a trecut în trei seturi, 5-7, 6-3, 6-4, de americanul Tommy Paul, favoritul numărul 13.

În vârstă de 23 de ani, Jannik Sinner mai are nevoie de doar zece meciuri câştigate pentru a atinge bariera de 300 de victorii în cariera sa. El este deja calificat la Turneul Campionilor din luna noiembrie, de la Torino, unde îşi va apăra titlul cucerit anul trecut.

Tot luni, americanul Taylor Fritz, favoritul numărul 4, a dispus cu 7-6 (7/4), 7-5, de italianul Lorenzo Sonego, cap de serie numărul 31, la capătul unui meci perturbat de o pană de curent.

În turul următor, Fritz îl va înfrunta pe francezul Terence Atmane, venit din calificări, care l-a eliminat în două seturi, 6-3, 6-4, pe brazilianul Joao Fonseca.

Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: “Sunt foarte fericită”

Aryna Sabalenka a obţinut calificarea în optimile de finală de la WTA Cincinnati, după un meci dramatic în care a învins-o pe Emma Răducanu. Numărul 1 mondial s-a impus cu 7-6(3), 4-6, 7-6(5), după 3 ore şi 12 minute de joc.

La finalul meciului nebun de la Cincinnati, în care cele două au jucat şi un game de 23 de minute, Aryna Sabalenka a avut numai cuvinte de laudă la adresa campioanei din 2021 de la US Open

“Sunt foarte fericită să o văd sănătoasă, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic. Îşi îmbunătăţeşte jocul de fiecare dată când joacă. Este în revenire şi mă bucur să o văd că luptă.

Este o jucătoare incredibilă, o persoană foarte bună. Sunt foarte fericită pentru ea şi sunt fericită că am trecut peste acest meci dificil. Sper ca mâine să am liber, altfel nu aş putea să mă recuperez după o asemenea bătălie”, a declarat Aryna Sabalenka, potrivit express.co.uk.

Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: “Sunt foarte fericită”
