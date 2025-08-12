Jannik Sinner, calificare cu peripeţii! A jucat patru puncte cu alarma de incendiu pornită la Cincinnati - Antena Sport

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi, 6-2, 7-6 (8/6), pe canadianul Gabriel Diallo, într-un meci disputat marţi.

Jocul a fost oprit în al doilea ghem din setul secund, după ce o alarmă de incendiu a început să sune în tribune. După o pauză de câteva minute, jucătorii au fost de acord să reia partida, în ciuda zgomotului şi a flash-urilor, disputând patru puncte înainte ca alarma să se oprească, conform ATP Tour.

“A fost o zi foarte dificilă. Diallo a servit foarte bine, mai ales în setul al doilea… Dacă nu joci bine în situaţii dificile ca aceasta, poţi pierde aceste meciuri”, a spus Sinner la final.

Aceasta a fost a 22-a partidă consecutivă câştigată de Sinner pe suprafaţă dură (hard), după eşecul suferit în faţa rivalului său spaniol Carlos Alcaraz în finala de la Beijing, în octombrie 2024.

Sinner, care domină de 61 de săptămâni consecutive clasamentul ATP, îl va avea ca adversar în optimi pe francezul Adrian Mannarino, venit din calificări, care a trecut în trei seturi, 5-7, 6-3, 6-4, de americanul Tommy Paul, favoritul numărul 13.