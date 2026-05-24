Marta Kostyuk a început să plângă după victoria în primul tur de la Roland Garros 2026: “Unul dintre cele mai dificile meciuri”

Marta Kostyuk s-a calificat în turul 2 de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Oksana Selekhmeteva, jucătoare din Rusia care reprezintă Spania. În meciul de duminică, jucătoarea cap de serie numărul 15 la Paris s-a impus cu 6-2, 6-3.

La finalul duelului, Marta Kostyuk a vorbit în faţa publicului parizian, dar a început să plângă. Jucătoarea din Ucraina a dezvăluit că o rachetă a distrus o clădire în apropiere de casa părinţilor ei, chiar în această dimineaţă.

Marta Kostyuk, în lacrimi la Roland Garros 2026: “Toate gândurile şi toată inima mea se îndreaptă către poporul ucrainean”

“Sunt incredibil de mândră de mine. Cred că a fost unul dintre cele mai dificile meciuri din cariera mea. În această dimineaţă, o rachetă a distrus o clădire la 100 de metri de casa părinţilor mei. A fost o dimineaţă foarte dificilă. Nu ştiam cum va decurge meciul pentru mine, nu ştiam cum voi face faţă.

O bună parte a acestei dimineţi am plâns pur şi simplu. Dar nu vreau să vorbesc despre mine astăzi. Sunt foarte fericită că am trecut în turul doi, dar toate gândurile şi toată inima mea se îndreaptă către poporul ucrainean”, a spus Marta după ce a învins-o în două seturi, scor 6-2, 6-3, pe spaniola de origine rusă Oksana Selekhmeteva.

De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina, în 2022, Kostyuk s-a pronunţat în mod regulat împotriva războiului, refuzând în mod constant să dea mâna cu adversarele sale din Rusia sau Belarus.