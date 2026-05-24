Home | Tenis | Roland Garros | Marta Kostyuk a început să plângă după victoria în primul tur de la Roland Garros 2026: “Unul dintre cele mai dificile meciuri”

Marta Kostyuk a început să plângă după victoria în primul tur de la Roland Garros 2026: “Unul dintre cele mai dificile meciuri”

Alex Masgras Publicat: 24 mai 2026, 17:25

Comentarii
Marta Kostyuk a început să plângă după victoria în primul tur de la Roland Garros 2026: Unul dintre cele mai dificile meciuri

Marta Kostyuk / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marta Kostyuk s-a calificat în turul 2 de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Oksana Selekhmeteva, jucătoare din Rusia care reprezintă Spania. În meciul de duminică, jucătoarea cap de serie numărul 15 la Paris s-a impus cu 6-2, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul duelului, Marta Kostyuk a vorbit în faţa publicului parizian, dar a început să plângă. Jucătoarea din Ucraina a dezvăluit că o rachetă a distrus o clădire în apropiere de casa părinţilor ei, chiar în această dimineaţă.

Marta Kostyuk, în lacrimi la Roland Garros 2026: “Toate gândurile şi toată inima mea se îndreaptă către poporul ucrainean”

“Sunt incredibil de mândră de mine. Cred că a fost unul dintre cele mai dificile meciuri din cariera mea. În această dimineaţă, o rachetă a distrus o clădire la 100 de metri de casa părinţilor mei. A fost o dimineaţă foarte dificilă. Nu ştiam cum va decurge meciul pentru mine, nu ştiam cum voi face faţă.

O bună parte a acestei dimineţi am plâns pur şi simplu. Dar nu vreau să vorbesc despre mine astăzi. Sunt foarte fericită că am trecut în turul doi, dar toate gândurile şi toată inima mea se îndreaptă către poporul ucrainean”, a spus Marta după ce a învins-o în două seturi, scor 6-2, 6-3, pe spaniola de origine rusă Oksana Selekhmeteva.

De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina, în 2022, Kostyuk s-a pronunţat în mod regulat împotriva războiului, refuzând în mod constant să dea mâna cu adversarele sale din Rusia sau Belarus.

Reclamă
Reclamă

În turul 2 de la Roland Garros, Marta Kostyuk o va întâlni pe Katie Volynets din Statele Unite, locul 108 WTA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Observator
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Ireal! Ce s-a întâmplat, de fapt, în bătălia secolului dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven. Apar detalii noi și am putea asista la o raritate
Fanatik.ro
Ireal! Ce s-a întâmplat, de fapt, în bătălia secolului dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven. Apar detalii noi și am putea asista la o raritate
17:04

A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie”
17:01

FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu pentru baraj. Echipele de start
16:58

Gigi Becali a ajuns în presa internațională! Ce s-a scris după ce i-a oferit o nouă șansă jucătorului de Champions League
16:49

Spaniolii au aflat salariul uriaş al lui Jose Mourinho la Real Madrid! Cât plătesc madrilenii pentru “The Special One”
16:31

Universitatea Craiova pregăteşte trei transferuri. Mihai Rotaru confirmă mutările: “Avem nevoie urgent”
16:31

Alertă la Paris! Titularul lui Luis Enrique, șanse mari să nu joace în finala Champions League cu Arsenal
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 3 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 4 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu 5 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 6 Fostul jucător de la FCSB, dorit de Dinamo, s-a decis şi semnează
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total