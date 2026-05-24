Gabriela Ruse s-a retras în runda inaugurală la Roland Garros! Românca a ieșit cu probleme medicale

Gabriela Ruse s-a oprit în runda inaugurală la a șasea participare din carieră la Roland Garros. În confruntarea cu mult mai bine clasata Magdalena Frech, românca a fost învinsă de problemele medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În începutul setului al doilea, Ruse a cerut intervenția fizioterapeutului, iar după mai multe consultări, a decis că cea mai bună variantă este retragerea din meci.

Gabriela Ruse s-a retras în duelul cu Magdalena Frech

Gabriela Ruse a fost lovită de ghinion la cea de-a șasea participare în cadrul Roland Garros. Românca a fost eliminată încă din runda inaugurală.

Clasată pe locul 71 în ierarhia mondială, aceasta a pierdut primul set al disputei cu Magdalena Frech, scor 7-6(5) și a fost nevoită să se retragă în setul al doilea, la scorul de 2-1 în favoarea polonezei.

După ce a primit îngrijiri medicale, românca a luat decizia de a se retrage din acest meci. €87,000 este suma primită de Gabriela Ruse pentru prezența în primul tur la Grand Slam-ul parizian.