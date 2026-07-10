Zverev a stârnit hohote de râs după ce s-a calificat în finala Wimbledon. Întrebarea de la care a început totul

Alexander Zverev a fost savuros după l-a învins pe Arthur Fery și s-a calificat în finala turneului de la Wimbledon în minimum de seturi. La interviul acordat pe teren imediat după meci, “Sascha” a fost întrebat dacă are vreo relevanță pe cine va înfrunta în ultimul act dintre Djokovic și Sinner, moment în care a dat un răspuns care a făcut publicul de pe Central să izbucnească în râs.

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Alexander Zverev s-a calificat în finala de la Wimbledon după ce l-a învins vineri pe Arthur Fery, tenismenul clasat pe locul 114 ATP care a fost revelația acestui turneu. Neamțul a avut câștig de cauză după două ore și 15 minute de joc, scorul fiind 7-6, 6-2, 6-4.

Alexander Zverev preferă un junior în detrimentul lui Sinner sau Djokovic

După meci, a urmat clasicul interviu de după meci al câștigătorului, unde Zverev a primit următoarea întrebare: “Contează cine va sta în fața ta de cealaltă parte a fileului duminică?”.

Atunci, Zverev a oferit un răspuns extrem de haios și a declarat că ar prefera să joace în fața unui junior în loc să evolueze contra unuia dintre cei doi tenismeni aflați pe cealaltă parte de tablou, Jannik Sinner sau Novak Djokovic. Răspunsul său l-a făcut inclusiv pe el să râdă, iar fanii aflați pe Central i-au gustat gluma și au izbucnit și ei în râs.

“Sper să pot juca împotriva unui junior. Ar fi minunat. Fie că este campionul en-titre sau cineva care a câștigat aici de… 48 de ori, precum Novak Djokovic, nu va fi ușor indiferent împotriva cui voi juca. Dar trebuie să am încredere în mine și să cred că pot câștiga. Exact asta voi face“, a spus Zverev după meci, potrivit eurosport.ro.