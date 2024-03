Prin ce a putut trece Simona Halep, la primul meci după 18 luni. Dezvăluiri emoţionante: "Asta i-am spus mamei în avion!" - Antena Sport

Prin ce a putut trece Simona Halep la primul meci după ce a scăpat de suspendare

„Simo”, învinsă la Miami Open de Paula Badosa

S-a aflat prin ce a putut trece Simona Halep, la primul meci după 18 luni. Fostul lider WTA a revenit pe teren la Miami Open, după victoria obţinută la TAS în scandalul de dopaj. „Simo" a venit cu dezvăluiri emoţionante şi a oferit detalii despre emoţiile pe care le-a avut înaintea confruntării cu Paula Badosa, cedată în set decisiv.

Halep, care a revenit săptămâna aceasta în circuitul profesionist, după reducerea suspendării de către TAS de la patru ani la nouă luni, a declarat că este nerăbdătoare să înceapă colaborarea cu antrenorul spaniol Carlos Martinez.

Prin ce a putut trece Simona Halep, la primul meci după 18 luni

„Sincer, nu am o idee prea clară despre ce am făcut bine şi ce am greşit (în meciul revenirii, n. red.). Ştiu că am greşit multe mingi pe care în mod normal nu le-aş fie greşit. Însă, sincer, simt că am jucat un tenis bun. În primul rând, am nevoie de un antrenor care să mă îndrume un pic. Îl aştept pe Carlos Martinez să începem. Am fixat o perioadă de încercare. A lucrat cu Svetlana (Kuzneţova), prietena mea şi jucătoarea mea favorită. Îi admir munca şi sper să ne înţelegem foarte bine şi să realizăm rezultate bune„, a declarat Halep pentru WTA Insider, citată de agerpres.ro.