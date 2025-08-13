Tudor Băluță a dezvăluit care este atmosfera de la Universitatea Craiova, înaintea returului cu Spartak Trnava - Antena Sport

Jucătorul echipei Universitatea Craiova, Tudor Băluţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că toţi fotbaliştii antrenaţi de Mirel Rădoi sunt conştienţi de importanţa meciului cu Spartak Trnava, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, chiar dacă au câştigat partida tur cu 3-0.

Meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, joi, de la ora 21:30.

Ce a spus Tudor Băluță înainte de Spartak Trnava – Universitatea Craiova

“Ştim că ne va aştepta un meci greu mâine. Suntem foarte concentraţi, suntem foarte bine pregătiţi, avem şi experienţa primului meci. Avem în gând să facem un meci bun mâine care să ne califice mai departe. Eu nu mă gândesc la meciul tur, mă gândesc că avem un meci mâine.

Ce a fost acum o săptămână a fost, ne concentrăm ca mâine să facem un rezultat bun care să ne permită calificarea. Atmosfera e bună, suntem bine, cred că toată lumea e conştientă de importanţa meciului. Toată lumea e pregătită, s-a lucrat bine la antrenamente în aceste zile.

Vom vedea dacă vor putea să ne surprindă, cu siguranţă vor încerca tot ce ţine de ei să se califice. Pe mine mă interesează mai mult ceea ce facem noi”, a declarat Băluţă, citat de agerpres.ro.