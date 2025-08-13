Tudor Băluță a dezvăluit care este atmosfera de la Universitatea Craiova, înaintea returului cu Spartak Trnava - Antena Sport

Închide meniul
Tudor Băluță a dezvăluit care este atmosfera de la Universitatea Craiova, înaintea returului cu Spartak Trnava

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 21:50

FOTO: AntenaSport

Jucătorul echipei Universitatea Craiova, Tudor Băluţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că toţi fotbaliştii antrenaţi de Mirel Rădoi sunt conştienţi de importanţa meciului cu Spartak Trnava, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, chiar dacă au câştigat partida tur cu 3-0.

Meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, joi, de la ora 21:30.

Ce a spus Tudor Băluță înainte de Spartak Trnava – Universitatea Craiova

“Ştim că ne va aştepta un meci greu mâine. Suntem foarte concentraţi, suntem foarte bine pregătiţi, avem şi experienţa primului meci. Avem în gând să facem un meci bun mâine care să ne califice mai departe. Eu nu mă gândesc la meciul tur, mă gândesc că avem un meci mâine.

Ce a fost acum o săptămână a fost, ne concentrăm ca mâine să facem un rezultat bun care să ne permită calificarea. Atmosfera e bună, suntem bine, cred că toată lumea e conştientă de importanţa meciului. Toată lumea e pregătită, s-a lucrat bine la antrenamente în aceste zile.

Vom vedea dacă vor putea să ne surprindă, cu siguranţă vor încerca tot ce ţine de ei să se califice. Pe mine mă interesează mai mult ceea ce facem noi”, a declarat Băluţă, citat de agerpres.ro.

Duelul va avea loc pe Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava. În tur, Universitatea Craiova a învins cu scorul de 3-0 (0-0), pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova.

Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova o întâlnește joi pe Spartak Trnava în a doua manșă a turului 3 preliminar Conference League. Până la meciul din Slovacia, oltenii și-au aflat posibila adversară din faza play-off-ului UECL.

În cazul în care va proteja cu succes avantajul de trei goluri creat în tur în fața slovacilor, “alb-albaștrii” vor juca în fața turcilor de la Basaksehir pentru un loc în grupa Conference League. Echipa din “țara semilunii” a trecut de norvegienii de la Viking, scor 4-2 la general.

În tur, Basaksehir s-a impus cu 3-1 săptămâna trecută, iar astăzi, miercuri, cele două echipe au disputat cea de-a doua manșă. Nordicii aveau nevoie de o victorie la cel puțin două goluri pentru a împinge meciul în prelungiri și au început bine, după ce au deschis scorul grație unui autogol.

Avantajul lui Viking nu a durat mult, pentru că în minutul 40 Basaksehir a egalat. Scorul setat după primele 45 de minute a fost și cel final, astfel că formația din Turcia a mers mai departe.

Universitatea Craiova va disputa mâine, joi, returul din meciul cu Spartak Trnava. Elevii lui Mirel Rădoi nu ar trebui să aibă probleme, ținând cont că în tur s-au impus cu 3-0.

