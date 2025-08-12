Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: "Sunt foarte fericită" - Antena Sport

Închide meniul
Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: “Sunt foarte fericită”

Publicat: 12 august 2025, 9:36

Aryna Sabalenka şi Emma Răducanu, după meciul din turul 3 de la Cincinnati / Profimedia

Aryna Sabalenka a obţinut calificarea în optimile de finală de la WTA Cincinnati, după un meci dramatic în care a învins-o pe Emma Răducanu. Numărul 1 mondial s-a impus cu 7-6(3), 4-6, 7-6(5), după 3 ore şi 12 minute de joc.

Acest meci a avut loc la o lună distanţă de la duelul dintre cele două de la Wimbledon, acolo unde Sabalenka s-a impus cu 7-6(6), 6-4, după 2 ore de joc.

Aryna Sabalenka, bucuroasă pentru Emma Răducanu: “Este o jucătoare incredibilă”

La finalul meciului nebun de la Cincinnati, în care cele două au jucat şi un game de 23 de minute, Aryna Sabalenka a avut numai cuvinte de laudă la adresa campioanei din 2021 de la US Open

“Sunt foarte fericită să o văd sănătoasă, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic. Îşi îmbunătăţeşte jocul de fiecare dată când joacă. Este în revenire şi mă bucur să o văd că luptă.

Este o jucătoare incredibilă, o persoană foarte bună. Sunt foarte fericită pentru ea şi sunt fericită că am trecut peste acest meci dificil. Sper ca mâine să am liber, altfel nu aş putea să mă recuperez după o asemenea bătălie”, a declarat Aryna Sabalenka, potrivit express.co.uk.

Aryna Sabalenka s-a calificat în optimi la Cincinnati

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a fost învinsă greu, în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5), de belarusa Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, luni, în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Răducanu (22 ani, locul 39 WTA), al cărei tată este român, a dominat setul secund graţie calităţii serviciului său, însă Sabalenka a reuşit să se impună la tie-break celelalte două seturi, obţinând victoria după mai mult de trei ore de joc (3h 12 min).

Meciul a fost unul intens şi foarte strâns, tensiunea culminând în cel de-al optulea ghem al setului decisiv, lung de 23 de minute, în care Răducanu a salvat patru mingi de break şi s-a impus după a noua sa minge de ghem.

Conform WTA Tour, acesta a fost probabil cel mai bun meci al Emmei Răducanu de la câştigarea Openului Statelor Unite, în 2021.

Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, o va avea ca adversară în optimile de finală pe spaniola Jessia Bouzas (22 ani, 42 WTA), care a dispus la rândul ei luni, cu 6-4, 6-1, de americanca Taylor Townsend (126 WTA).

