Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: "Sunt foarte fericită" - Antena Sport

Aryna Sabalenka şi Emma Răducanu, după meciul din turul 3 de la Cincinnati / Profimedia

Aryna Sabalenka a obţinut calificarea în optimile de finală de la WTA Cincinnati, după un meci dramatic în care a învins-o pe Emma Răducanu. Numărul 1 mondial s-a impus cu 7-6(3), 4-6, 7-6(5), după 3 ore şi 12 minute de joc.

Acest meci a avut loc la o lună distanţă de la duelul dintre cele două de la Wimbledon, acolo unde Sabalenka s-a impus cu 7-6(6), 6-4, după 2 ore de joc.

Aryna Sabalenka, bucuroasă pentru Emma Răducanu: “Este o jucătoare incredibilă”

La finalul meciului nebun de la Cincinnati, în care cele două au jucat şi un game de 23 de minute, Aryna Sabalenka a avut numai cuvinte de laudă la adresa campioanei din 2021 de la US Open

“Sunt foarte fericită să o văd sănătoasă, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic. Îşi îmbunătăţeşte jocul de fiecare dată când joacă. Este în revenire şi mă bucur să o văd că luptă.

Este o jucătoare incredibilă, o persoană foarte bună. Sunt foarte fericită pentru ea şi sunt fericită că am trecut peste acest meci dificil. Sper ca mâine să am liber, altfel nu aş putea să mă recuperez după o asemenea bătălie”, a declarat Aryna Sabalenka, potrivit express.co.uk.