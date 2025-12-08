Leo Grozavu, încântat după Botoșani - Rapid 0-0: „Jos pălăria” - Antena Sport

FC Botoșani și-a păstrat seria de invincibilitate pe teren propriu, după ce a remizat contra liderului Rapid București, scor 0-0. Moldovenii au făcut un joc bun, mai ales în repriza a doua, când au irosit câteva oportunități mari de a înscrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nici giuleștenii nu s-au lăsat mai prejos. Claudiu Petrila a avut în gheată golul de 1-0, dar atacantul echipei antrenate de Costel Gâlcă a ratat inexplicabil cu poarta goală.

Leo Grozavu: „Nu ai cum să nu fii mulţumit”

Chiar dacă Botoșaniul nu a reușit să învingă Rapidul nici la retur, Leo Grozavu a fost încântat de felul în care s-a exprimat echipa sa, dar și de atitudinea jucătorilor pe parcursul celor 90 de minute.

„E cam mult spus spectaculos, dar a fost un meci cu ritm, între două echipe ca doi boxeri. Rapid a avut ocaziile mai mari, dar să nu uităm cum am început noi campionatul şi ne-au lipsit patru jucători.

În vestiar, băieţilor le-am spus jos pălăria pentru atitudine şi felul în care s-au dăruit, au jucat cu o echipă care e la alt nivel. Am făcut o partidă de atitudine foarte bună. Ne trebuie mai multă linişte, viziune, dar n-am ce spune. Suntem pe locul secund după 19 etape şi reuşim să ţinem piept unor echipe cu jucători valoroşi, unor cluburi de tradiţie, atunci nu ai cum să nu fii mulţumit. Aioani a fost în formă azi.