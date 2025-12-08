Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: "O preocupare pentru mine" - Antena Sport

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, consideră că remiza înregistrată de echipa sa în meciul de pe terenul lui FC Botoşani este un rezultat echitabil. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 al Ligii 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
În urma acestui meci, Rapid a rămas lider în Liga 1 şi şi-a păstrat avansul de două puncte faţă de locul secund, ocupat chiar de FC Botoşani.
Costel Gâlcă i-a luat apărarea lui Claudiu Petrila, după ratarea din FC Botoşani – Rapid 0-0: “Când a marcat, ne-am bucurat”
Cea mai mare ocazie a meciului a avut loc în prima repriză, atunci când Petrila a fost autorul ratării sezonului în Liga 1. Costel Gâlcă a ţinut să îi ia apărarea jucătorului său şi nu dă vina pe acel moment pentru remiza de luni seară.
De asemenea, Gâlcă a subliniat faptul că echipa sa nu a mai putut ţine de minge în repriza a doua, aceasta fiind marea problemă a Rapidului în această partidă:
“Cred că e un rezultat echitabil. Noi am avut ocaziile clare, ei au dominat. Când Petrila a marcat, ne-am bucurat. Se mai întâmplă. Am avut şi alte ocazii. O preocupare pentru mine e repriza a doua, pentru că am pierdut mijlocul terenului.
Nu am mai putut ţine de minge, aia e problema. A fost şi presiunea adversarului, ei au venit mult peste noi, cu linia defensivă sus. Nu am reuşit să îi surprindem.
Sunt mulţumit de parcursul de până acum. Important e să câştigăm meciul următor, va fi un meci dificil cu Oţelul Galaţi. Ne dorim să câştigăm şi să luăm cele trei puncte.
E important ca noi să fim acolo sus şi restul e mai puţin important, cine intră şi cine nu intră în play-off”, a declarat Costel Gâlcă, la digisport.ro.
După 19 etape, Rapid se află pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte, în timp ce FC Botoşani este pe locul al doilea, cu 37 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo, cu 35 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 34 de puncte.
