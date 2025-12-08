Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: "O preocupare pentru mine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine”

Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine”

Alex Masgras Publicat: 8 decembrie 2025, 22:57

Comentarii
Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: O preocupare pentru mine

Costel Gâlcă. la finalul meciului FC Botoşani - Rapid / Profimedia

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, consideră că remiza înregistrată de echipa sa în meciul de pe terenul lui FC Botoşani este un rezultat echitabil. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 al Ligii 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui meci, Rapid a rămas lider în Liga 1 şi şi-a păstrat avansul de două puncte faţă de locul secund, ocupat chiar de FC Botoşani.

Costel Gâlcă i-a luat apărarea lui Claudiu Petrila, după ratarea din FC Botoşani – Rapid 0-0: “Când a marcat, ne-am bucurat”

Cea mai mare ocazie a meciului a avut loc în prima repriză, atunci când Petrila a fost autorul ratării sezonului în Liga 1. Costel Gâlcă a ţinut să îi ia apărarea jucătorului său şi nu dă vina pe acel moment pentru remiza de luni seară.

De asemenea, Gâlcă a subliniat faptul că echipa sa nu a mai putut ţine de minge în repriza a doua, aceasta fiind marea problemă a Rapidului în această partidă:

“Cred că e un rezultat echitabil. Noi am avut ocaziile clare, ei au dominat. Când Petrila a marcat, ne-am bucurat. Se mai întâmplă. Am avut şi alte ocazii. O preocupare pentru mine e repriza a doua, pentru că am pierdut mijlocul terenului.

Reclamă
Reclamă

Nu am mai putut ţine de minge, aia e problema. A fost şi presiunea adversarului, ei au venit mult peste noi, cu linia defensivă sus. Nu am reuşit să îi surprindem.

Sunt mulţumit de parcursul de până acum. Important e să câştigăm meciul următor, va fi un meci dificil cu Oţelul Galaţi. Ne dorim să câştigăm şi să luăm cele trei puncte.

E important ca noi să fim acolo sus şi restul e mai puţin important, cine intră şi cine nu intră în play-off”, a declarat Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazareDestinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare
Reclamă

După 19 etape, Rapid se află pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte, în timp ce FC Botoşani este pe locul al doilea, cu 37 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo, cu 35 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 34 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Observator
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Un fost internațional se află în mijlocul unei dispute cu fosta iubită. Femeia este însărcinată cu copilul fotbalistului și va fi bunică, la 37 de ani
Fanatik.ro
Un fost internațional se află în mijlocul unei dispute cu fosta iubită. Femeia este însărcinată cu copilul fotbalistului și va fi bunică, la 37 de ani
23:23
Leo Grozavu, încântat după Botoșani – Rapid 0-0: „Jos pălăria”
23:21
Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “O ruşine mare”. A fost contrazis de Săpunaru
23:12
Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună”
22:46
Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez”
22:37
Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român
22:25
FC Botoşani – Rapid 0-0. Giuleștenii rămân în fruntea clasamentului
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB 6 FotoLando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului