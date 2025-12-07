Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo” - Antena Sport

Dorinel Munteanu este liber de contract din luna aprilie, după despărțirea cu scandal de Sepsi Sfântu Gheorghe. De atunci, tehnicianul român a fost ofertat de mai multe cluburi din Liga 1, dar nimic nu s-a concretizat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu, conducerea celor de la Hermannstadt a purtat discuții cu mai mulți antrenori români, printre care și Mircea Rednic, informație anunțată în exclusivitate de Antena Sport.

Dorinel Munteanu a confirmat discuțiile cu Hermannstadt

Daniel Oprița, Mircea Rednic și Adrian Mutu au fost opțiunile luate în calcul de către oficialii de la Hermannstadt, după ce s-a oficializat despărțirea de tehnicianul Marius Măldărășanu.

Dorinel Munteanu este un alt nume apărut pe lista sibienilor, lucru confirmat chiar de către cel care deține recordul de selecții în istoria echipei naționale de fotbal a României.

„Mă bucură mult că sunt pe lista celor de la Hermannstadt, dar nu s-a întâmplat nimic până în momentul de față. Nu s-a discutat mai multe. Probabil cei de acolo vor lua o decizie după meciul de astăzi, cu Universitatea Cluj. Nu este nimic nou să spunem.