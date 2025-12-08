Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez” - Antena Sport

FC Botoșani și Rapid București au remizat, scor 1-1, în ultimul joc al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Cele două au prestat un fotbal spectaculos, irosind numeroase ocazii de a marca. Claudiu Petrila a fost ghinionistul serii, el ratând singur cu poarta goală.
Moldovenii lui Leo Grozavu și-au păstrat invincibilitatea pe teren propriu, în timp ce formația giuleșteană a rămas pe prima poziție în clasament, la două puncte peste botoșăneni.
Jucătorii Rapidului, mulțumiți cu remiza la Botoșani
Remiză spectaculoasă la Botoșani, acolo unde revelația acestui sezon a ținut în șah liderul Rapid București. Marian Aioani și-a ținut echipa în viață pe ”Municipal”, în timp ce Claudiu Petrila a irosit o șansă de trei puncte pentru oaspeți.
Jucătorii giuleșteni s-au declarat mulțumiți de acest punct, precizând că echipa antrenată de Leo Grozavu are un stil agresiv de a juca pe teren propriu.
„Faza m-a prins perfect, din păcate m-am relaxat și am fost prea sigur că marchez.. Sper ca meciul următor să mă revanșez. Cu siguranță se juca altfel dacă marcam acolo. Am rămas pe primul loc, avem meci acasă pe care trebuie să îș câștigăm. De mâine ne gândim doar la asta, un egal este echitabil. Au făcut un meci foarte bun.
Ne gândim la meciul cu Oțelul, trebuie să câștigăm pentru că jucăm acasă, trebuie să facem un meci foarte bun”, a spus Claudiu Petrila.
Marian Aioani: „Oricine mai ratează, oricine face greșeli”
„Plecăm cu un rezultat pozitiv, chiar dacă nu este rezultatul pe care ni l-am dorit. Am avut situații de a marca.. Cred că 60% Botoșani, au făcut o partidă fantastică. (n. r. ratare Petrila) Oricine mai ratează, oricine face greșeli, pentru că atâta timp cât suntem acolo, suntem predispuși greșelii.
Puteam mai mult, dar Botoșaniul acasă joacă un fotbal foarte agresiv. Așteptările mele sunt 6 puncte de la următoarele două meciuri”, a spus Marian Aioani, potrivit digisport.ro.
Denis Ciobotariu: „Ratarea nu a fost un moment psihologic”
„Cred că meritam victoria. Cei de la Botoșani au controlat jocul, dar cred că noi meritam victoria. Trebuie să te adaptezi la teren, nu știi încotro o ia mingea. Nu știu ce să spun despre ratare, nu a fost un moment psihologic, am mai avut ocazii după.
Ocazie mare cu Dobre pe final. Mulțumit, rezultat echitabil, am făcut un meci pragmatic și cred că meritam victoria, dar este un rezultat bun. Mă bucur că suntem acolo, să rămânem uniți, pentru că ceea ce facem, facem bine”, a spus și Denis Ciobotariu.
- Leo Grozavu, încântat după Botoșani – Rapid 0-0: „Jos pălăria”
- Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “O ruşine mare”. A fost contrazis de Săpunaru
- Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună”
- Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine”
- FC Botoşani – Rapid 0-0. Giuleștenii rămân în fruntea clasamentului