Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez” - Antena Sport

FC Botoșani și Rapid București au remizat, scor 1-1, în ultimul joc al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Cele două au prestat un fotbal spectaculos, irosind numeroase ocazii de a marca. Claudiu Petrila a fost ghinionistul serii, el ratând singur cu poarta goală.

Moldovenii lui Leo Grozavu și-au păstrat invincibilitatea pe teren propriu, în timp ce formația giuleșteană a rămas pe prima poziție în clasament, la două puncte peste botoșăneni.

Jucătorii Rapidului, mulțumiți cu remiza la Botoșani

Remiză spectaculoasă la Botoșani, acolo unde revelația acestui sezon a ținut în șah liderul Rapid București. Marian Aioani și-a ținut echipa în viață pe ”Municipal”, în timp ce Claudiu Petrila a irosit o șansă de trei puncte pentru oaspeți.

Jucătorii giuleșteni s-au declarat mulțumiți de acest punct, precizând că echipa antrenată de Leo Grozavu are un stil agresiv de a juca pe teren propriu.

„Faza m-a prins perfect, din păcate m-am relaxat și am fost prea sigur că marchez.. Sper ca meciul următor să mă revanșez. Cu siguranță se juca altfel dacă marcam acolo. Am rămas pe primul loc, avem meci acasă pe care trebuie să îș câștigăm. De mâine ne gândim doar la asta, un egal este echitabil. Au făcut un meci foarte bun.