Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani - Rapid 0-0: "O ruşine mare". A fost contrazis de Săpunaru - Antena Sport

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de nemulţumit de arbitrajul lui Horaţiu Feşnic din meciul cu Rapid. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
Patronul echipei de pe locul al doilea consideră că echipa sa a fost dezavantajată şi crede că FC Botoşani ar fi putut să primească şi un penalty, după un duel între Mailat şi Kramer, în careul lui Aioani.
Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “Parcă se bucura”
“Am o mică temere că arbitrul a fost un pic incorect. E o fază când Hervin calcă pe cineva şi dă galben. Hervin e călcat şi nu dă nimic, merge mai departe. Ridică un offside când nu a fost offside. Mi se pare de o ruşine mare, parcă se bucura.
Plus că a fost la limită de a da 11 metri la Mailat. El nu atinge jucătorul advers. Mailat dă în minge. Într-o judecată românească, cum facem noi în Liga 1, dădeam 11 metri”, a declarat Valeriu Iftime, la digisport.ro.
Valeriu Iftime a fost întrerupt de Cristi Săpunaru, fostul căpitan al celor de la Rapid, care a vrut să îl asigure pe patronul celor de la FC Botoşani că nu a fost penalty la duelul dintre Mailat şi Kramer:
“Uitaţi-vă la fază. Mailat îl trage pe Kramer prima oară. Mai întâi îl trage şi după îi ia faţa”, a intervenit şi Cristi Săpunaru.
“Eu aşa cred, nu sunt mai doctor în fotbal decât tine”, a mai spus Valeriu Iftime.
După 19 etape, Rapid se află pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte, în timp ce FC Botoşani este pe locul al doilea, cu 37 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo, cu 35 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 34 de puncte.
