Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani - Rapid 0-0: "O ruşine mare". A fost contrazis de Săpunaru - Antena Sport

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de nemulţumit de arbitrajul lui Horaţiu Feşnic din meciul cu Rapid. Ultimul duel al etapei cu numărul 19 din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul echipei de pe locul al doilea consideră că echipa sa a fost dezavantajată şi crede că FC Botoşani ar fi putut să primească şi un penalty, după un duel între Mailat şi Kramer, în careul lui Aioani.

Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “Parcă se bucura”

“Am o mică temere că arbitrul a fost un pic incorect. E o fază când Hervin calcă pe cineva şi dă galben. Hervin e călcat şi nu dă nimic, merge mai departe. Ridică un offside când nu a fost offside. Mi se pare de o ruşine mare, parcă se bucura.

Plus că a fost la limită de a da 11 metri la Mailat. El nu atinge jucătorul advers. Mailat dă în minge. Într-o judecată românească, cum facem noi în Liga 1, dădeam 11 metri”, a declarat Valeriu Iftime, la digisport.ro.

Valeriu Iftime a fost întrerupt de Cristi Săpunaru, fostul căpitan al celor de la Rapid, care a vrut să îl asigure pe patronul celor de la FC Botoşani că nu a fost penalty la duelul dintre Mailat şi Kramer: