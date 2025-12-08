Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor - Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor - Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român

Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român

Alex Masgras Publicat: 8 decembrie 2025, 22:37

Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român

Ianis Hagi / Profimedia

Ianis Hagi a fost integralist în meciul pe care Alanyaspor l-a disputat luni seară, în etapa cu numărul 15 a campionatului din Turcia. Echipa internaţionalului român a primit vizita celor de la Antalyaspor, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

La finalul celor 90 de minute, Ianis Hagi a avut cea mai mare notă a partidei, potrivit flashscore.com. Nota primită de internaţionalul român a fost 7,7.

Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor

Ianis Hagi a fost cel mai periculos om al celor de la Alanyapsor, cu 31 de pase reuşite din 36 de încercări. Dintre acestea, 23 au fost în jumătatea adversă.

Internaţionalul român a avut şi două şuturi, dintre care unul pe poartă. De 70 de ori a atins mingea şi a pierdut-o de 15 ori.

În urma acestui meci, Alanyaspor a ajuns la 17 puncte şi se află pe locul 10 în Turcia, după 15 etape. Până la finalul sezonului, echipa lui Ianis Hagi va mai juca cu Kayserispor, Karagumruk și Trabzonspor.

