Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună” - Antena Sport

FC Botoșani și-a păstrat invincibilitatea pe teren propriu, după ce a remizat cu liderul Ligii 1, Rapid București. Moldovenii au 37 de puncte după 19 etape și sunt tot mai aproape de adjudecarea locului de play-off.
Dacă în prima repriză giuleștenii au fost cei care au forțat, partea secundă a aparținut gazdelor. Marian Aioani a scos câteva mingi senzaționale, în fața unor jucători precum Mitrov și Bordeianu.
Valeriu Itime: „Suntem o echipă de play-off”
Botoșani și Rapid București au încheiat partida la egalitate, scor 0-0, asta deși ambele formații au irosit ocazii importante de a marca. Claudiu Petrila a fost cel mai aproape de gol, dar jucătorul liderului a ratat inexplicabil cu poarta goală.
După fluierul final, Valeriu Iftime a ironizat campioana României și a transmis că echipa sa merită cu vârf și îndesat în play-off-ul Ligii 1.
„Nu sunt mulțumit de rezultat. Suntem o echipă de play-off. Rapidul nu este mai bună decât Craiova sau Dinamo. Dinamo este mai bună. Eu mă gândeam că echipele mari, Rapid sau Craiova, ne subordonează. Noi nu avem statut de echipă mare. Nu e întâmplător nimic la Botoșani. Craiova a fost mai bună, au avut niște ocazii mari.
Eu am portar. Luăm așa de puține goluri, asta spune multe. Trebuia să vină Rapidul pe fotbal, nu pe contraatac. O echipă bună atacă. Mi se pare că Rapid a fost subțire, față de Dinamo. Rapid nu poate mai mult de atât. Noi eram foarte agresivi și le-am luat mingea.
Mi-aș dori ca FCSB să fie în play-off, aduce spectatori. Am o rețetă formidabilă dacă vine FCSB la Botoșani. Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună. Acolo e un grup de antrenori. E păcat de echipa aia. Rivalul meu nu este FCSB. Joacă fotbal, nu vine să stea în apărare ca să ia un punct”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.
