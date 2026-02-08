AUR pentru Alexandra Anghel la Ranking Series Zagreb 2026 - Antena Sport

Alexandra Anghel a câştigat, sâmbătă, medalia de aur a categoriei 76 kg, la Ranking Series Zagreb 2026.
Anghel s-a impus în marea finală în faţa adversarei din SUA Nicole Kelly, cu scorul de 9–1.
AUR pentru Alexandra Anghel la Ranking Series Zagreb 2026
Sportiva noastră a avut un parcurs excelent în competiţia de la Zagreb, obţinând victorii importante în faţa adversarelor din Canada şi Japonia, calificându-se astfel în finală şi confirmând forma foarte bună de la începutul acestui an, notează FR Lupte pe Facebook.
România mai are o medalie la Ranking Series Zagreb Open: Incze Kriszta a cucerit în urmă cu două zile medalia de bronz în cadrul categoriei 65 kg.
