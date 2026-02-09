Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots - Antena Sport

Drake, cunoscutul rapper canadian, este cunoscut pentru pariurile sale la cele mai importante evenimente sportive. Cu toate acestea, artistul de 39 de ani are o serie incredibilă de pariuri pierdute, devenind de câţiva ani subiect de glume pe internet.
Drake pariază sume uriaşe pe diferite evenimente sportive. Numai pe finalul anului 2022, canadianul a avut pierderi de aproape 4 milioane de dolari, după ce a avut şapte pariuri necâştigătoare la rând. Chiar dacă a mai avut şi pariuri câştigătoare în ultimii ani, acestea au fost eclipsate de numărul mult mai mare de pariuri necâştigătoare.
Drake a pierdut 1 milion de euro la Super Bowl 60
La meciul de noaptea trecută dintre New England Patriots şi Seattle Seahawks, câştigat de Seattle cu 29-13, Drake a pariat suma de 1 milion de dolari pe New England, astfel încât a pierdut o nouă sumă uriaşă la pariuri. În cazul în care Patriots s-ar fi impus, atunci canadianul încasa suma de 2,95 milioane de dolari.
Drake just placed a $1M bet for Patriots to win the Super Bowl
“Bet against me if you dare 😂😂😂” pic.twitter.com/Zhrcaxqgu3
— Complex Music (@ComplexMusic) February 8, 2026
Anul trecut, la finala masculină dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner, Drake a pariat 300.000 de dolari pe italian. Finala de la Flushing Meadows a fost câştigată atunci de Alcaraz în patru seturi. La ediţia din 2024, câştigată de Jannik Sinner, Drake a pariat pe victoria lui Taylor Fritz.
În 2022, la finala Cupei Mondiale dintre Argentina şi Franţa, Drake a pariat 1 milion de dolari pe victoria sud-americanilor. Chiar dacă naţionala lui Messi a cucerit trofeul, acest lucru s-a întâmplat la loviturile de departajare, rezultatul din timpul regulamentar fiind de egalitate.
