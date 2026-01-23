Închide meniul
Ce urmează pentru România, după locul 8 de la Campionatul European! Surpriza anunţată de preşedintele federaţiei - Antena Sport

Ce urmează pentru România, după locul 8 de la Campionatul European! Surpriza anunţată de preşedintele federaţiei

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 11:48

Romania

Locul 8 obţinut de România la Campionatul European îi aduce în proporţie de 95% calificarea la Campionatul Mondial din 2027, ce va avea loc la Budapesta.

Preşedintele Federaţiei Române de Polo, Alexandru Matei, a reacţionat după ce tricolorii şi-au îndeplinit obiectivul, chiar dacă evoluţia a fost sub aşteptările acestuia.

Alexandru Matei: “Locul 8 este un loc meritat”

“Locul 8 este un loc meritat, pentru că nu am avut cea mai bună evoluţie a echipei naţionale din ultimii ani, cea cu care v-am obişnuit. Sunt cu atât mai bucuros de această clasare. Am identificat problemele, ştim exact unde am greşit în pregătire şi unde trebuie să lucrăm mai mult. Acum ne pregătim pentru Cupa Mondială din aprilie.

În prezent, se califică la CM primele 3 din Europa, ceea ce înseamnă locul 7 de aici. Dar cea de-a patra din Europa, deci locul 8 de aici, are şanse de peste 95% să se califice la CM, în urma rezultatelor de la Cupa Mondială. De aceea spun că suntem ca şi calificaţi.

Mă bucur pentru băieţi. Eu am trăit nişte experienţe la turnee finale şi îmi doresc ca şi ei să le trăiască. Mulţi dintre ei vor merge la al treilea CM consecutiv şi asta e senzaţional. Şi ne întoarcem la discuţia care e cea mai bună echipă a României. Avem calificări care trebuie felicitate, dar sunt mai rare, şi avem calificări constante care ni se par normale pentru că sunt constante. Dar nu sunt deloc normale, că aţi văzut cu ce echipe ne luptăm. Îmi doresc foarte tare să se întâmple ceva şi în aspectul bugetului pe 2026″, a spus Matei, în exclusivitate pentru as.ro.

România ar putea găzdui turneul preolimpic

Preşedintele Federaţiei susţine că România are şanse de a găzdui turneul preolimpic, care ne poate duce la Jocurile Olimpice 2028 şi care va avea loc în perioada 1-9 aprilie 2028.

“Mă pregătesc şi ne pregătim pentru Jocurile Olimpice şi suntem pe drumul cel bun, ne dorim enorm de mult să fim acolo. Avem un cuvânt de spus. Marea surpriză este că pentru JO LA va exista un turneu de calificare, aşa cum a fost în 2012, unde s-a calificat generaţia mea.

Turneul preolimpic va avea loc în perioada 1-9 aprilie 2028, încă nu s-a stabilit unde se va ţine, dar pot să spun că România se luptă pentru organizarea lui. Nu ştim deocamdată câte echipe vor participa la turneul preolimpic, 12-16 echipe. Se vor pune sigur în joc 3 bilete pentru Jocurile Olimpice, dar e posibil să fie chiar patru”, a mai spus Matei.

