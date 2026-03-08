România - Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European - Antena Sport

Închide meniul
România – Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 16:11

România

Naţionala de rugby a Georgiei a învins duminică reprezentativa României cu scorul de 53-30 (15-9), la Tbilisi, pe Avchala Stadium, în semifinalele Campionatului European.

Lelos a cucerit şi trofeul Antim Ivireanul, oferit câştigătoarei din confruntările directe ale celor două echipe.

Gazdele au dominat clar partida, profitând şi de unele momente de indisciplină ale “Stejarilor” în special în partea a doua a jocului, însă tricolorii au făcut un meci mai bun decât precedentele, arătând că pot fi periculoşi chiar şi în inferioritate numerică.

România a deschis scorul printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Gabriel Conache în minutul 3 şi a reuşit să pună presing pe adversar până în minutul 16, când egalitatea a fost restabilită de Tedo Abzhandadze.

Tot Conache, prin aceeaşi procedură, îi readuce pe “Stejari” în avantaj în minutul 18, însă după doar patru minute, Otari Metreveli a reuşit primul eseu al partidei, transformat de Abzhandadze.

Până la finalul primului mitan, gazdele au mai reuşit un eseu, prin Akaki Tabutsadze, netransformat, dar tabela la pauză a fost închisă de lovitura de pedeapsă concretizată de Conache în minutul 37, scorul după 40 de minute fiind 15-9 pentru Lelos.

Repriza a doua a început în nota de dominare a georgienilor, care au marcat un nou eseu repede, în minutul 42, prin Beka Saginadze, netransformat, după alte şase minute venind al patrulea eseu al gazdelor, reuşit de Tornike Jalagonia şi transformat de acelaşi Abzhandadze.

Replica tricolorilor a venit prin eseul izbutit de căpitanul Cristi Boboc în minutul 54, transformat de Conache, după alte zece minute georgienii punctând din nou printr-o încercare a lui Luka Matkava.

În următoarele minute România a rămas în inferioritate numerică, Iliesa Tiqe văzând cartonaşul galben în minutul 66, după ce în minutul 44 şi Alexandru Savin fusese eliminat temporar.

Gazdele au profitat şi au înscris un nou eseu, prin Mikheili Şioşvili, transformat, dar tricolorii au avut o reacţie bună, concretizată pe tabela de marcaj prin eseul lui Damian Bonaparte, transformat de Conache, în minutul 73.

O infracţiune în joc a generat un eseu de penalizare dictat împotriva României în minutul 75, scorul devenind 46-23, cu cinci minute până la final. Georgienii, în superioritate numerică, au mai marcat un eseu, în minutul 78 prin acelaşi Tornike Jalagonia, transformat, dar ca şi la finalul primei părţi, tabela de marcaj a fost închisă de România prin eseul lui Cristi Boboc, transformat de Daniel Plai, stabilind scorul final, 53-30 pentru Georgia.

România va juca în finala mică a competiţiei cu echipa care va pierde în cealaltă semifinală, care va opune echipele Spaniei şi Portugaliei.

