România - Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European - Antena Sport

Naţionala de rugby a Georgiei a învins duminică reprezentativa României cu scorul de 53-30 (15-9), la Tbilisi, pe Avchala Stadium, în semifinalele Campionatului European.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lelos a cucerit şi trofeul Antim Ivireanul, oferit câştigătoarei din confruntările directe ale celor două echipe.

România – Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European

Gazdele au dominat clar partida, profitând şi de unele momente de indisciplină ale “Stejarilor” în special în partea a doua a jocului, însă tricolorii au făcut un meci mai bun decât precedentele, arătând că pot fi periculoşi chiar şi în inferioritate numerică.

România a deschis scorul printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Gabriel Conache în minutul 3 şi a reuşit să pună presing pe adversar până în minutul 16, când egalitatea a fost restabilită de Tedo Abzhandadze.

Tot Conache, prin aceeaşi procedură, îi readuce pe “Stejari” în avantaj în minutul 18, însă după doar patru minute, Otari Metreveli a reuşit primul eseu al partidei, transformat de Abzhandadze.