Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice - Antena Sport

Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceştia defilau sub steagul naţional la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina.

Patru membri ai delegaţiei ruse purtând drapelul naţional au participat la paradă cu puţin timp înainte de ora 21:00 în arena de la Verona, marcând revenirea simbolică a ţării la o competiţie internaţională majoră pentru prima dată de la invazia rusă în Ucraina în 2022.

Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

Apariţia acestora a fost întâmpinată cu fluierături de o parte din spectatori, a observat un jurnalist AFP, în timp ce delegaţia ucraineană, care a apărut câteva secunde mai târziu, a fost aplaudată călduros.

În timp ce imnul naţional rus a putut fi intonat pentru prima dată din 2014, anul ultimei participări sub propriul steag la Jocuri, mai multe Comitete Naţionale Paralimpice au ales să nu participe la ceremonia de deschidere (Ucraina, Republica Cehă, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania şi Finlanda).

Unii reprezentanţi politici au făcut acelaşi lucru, inclusiv ministrul francez al sportului, Marina Ferrari, şi guvernul britanic, în semn de protest faţă de prezenţa acestor zece sportivi, ruşi şi belaruşi, care primiseră invitaţii de la IPC, Comitetul Internaţional Paralimpic.