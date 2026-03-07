Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice - Antena Sport

Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceştia defilau sub steagul naţional la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina.
Patru membri ai delegaţiei ruse purtând drapelul naţional au participat la paradă cu puţin timp înainte de ora 21:00 în arena de la Verona, marcând revenirea simbolică a ţării la o competiţie internaţională majoră pentru prima dată de la invazia rusă în Ucraina în 2022.
Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
Apariţia acestora a fost întâmpinată cu fluierături de o parte din spectatori, a observat un jurnalist AFP, în timp ce delegaţia ucraineană, care a apărut câteva secunde mai târziu, a fost aplaudată călduros.
În timp ce imnul naţional rus a putut fi intonat pentru prima dată din 2014, anul ultimei participări sub propriul steag la Jocuri, mai multe Comitete Naţionale Paralimpice au ales să nu participe la ceremonia de deschidere (Ucraina, Republica Cehă, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania şi Finlanda).
Unii reprezentanţi politici au făcut acelaşi lucru, inclusiv ministrul francez al sportului, Marina Ferrari, şi guvernul britanic, în semn de protest faţă de prezenţa acestor zece sportivi, ruşi şi belaruşi, care primiseră invitaţii de la IPC, Comitetul Internaţional Paralimpic.
Sportivii din Franţa, Marea Britanie, Canada şi Germania au apărut în videoclipuri difuzate în timpul paradei.
Ceremonia a început cu un spectacol de sunet şi lumini pe tema ”viaţa în mişcare”, cu Stewart Copeland, bateristul trupei britanice The Police, în prim plan, în faţa prim-ministrului Giorgia Meloni şi a preşedintelui italian Sergio Mattarella, care au declarat Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina ”deschise” în uralele publicului, în jurul orei 21:20.
Cu câteva ore mai devreme, ziua fusese marcată de anunţul absenţei singurului para-atlet iranian care concura. Aboulfazl Khatibi Mianaei, în vârstă de 23 de ani, care a participat la Pyeongchang 2018 şi Beijing 2022, urma să concureze în două probe de schi paralimpic de cross-country. Dar, neputând ajunge în Italia “în siguranţă” din cauza războiului din Orientul Mijlociu, el a trebuit să se retragă.
Jocurile Paralimpice se vor desfăşura până pe 15 martie. În total, aproape 600 de sportivi din 55 de naţiuni vor participa la cele 79 de probe pe parcursul celor aproximativ 10 zile de competiţie la Milano (hochei para), Cortina (schi alpin, snowboarding, curling în scaun cu rotile) şi Val di Fiemme (schi fond şi biatlon).
