Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 12:17

Comentarii
Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

Rusia, la Jocurile Paralimpice/ Profimedia

Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceştia defilau sub steagul naţional la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patru membri ai delegaţiei ruse purtând drapelul naţional au participat la paradă cu puţin timp înainte de ora 21:00 în arena de la Verona, marcând revenirea simbolică a ţării la o competiţie internaţională majoră pentru prima dată de la invazia rusă în Ucraina în 2022.

Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice

Apariţia acestora a fost întâmpinată cu fluierături de o parte din spectatori, a observat un jurnalist AFP, în timp ce delegaţia ucraineană, care a apărut câteva secunde mai târziu, a fost aplaudată călduros.

În timp ce imnul naţional rus a putut fi intonat pentru prima dată din 2014, anul ultimei participări sub propriul steag la Jocuri, mai multe Comitete Naţionale Paralimpice au ales să nu participe la ceremonia de deschidere (Ucraina, Republica Cehă, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania şi Finlanda).

Unii reprezentanţi politici au făcut acelaşi lucru, inclusiv ministrul francez al sportului, Marina Ferrari, şi guvernul britanic, în semn de protest faţă de prezenţa acestor zece sportivi, ruşi şi belaruşi, care primiseră invitaţii de la IPC, Comitetul Internaţional Paralimpic.

Reclamă
Reclamă

Sportivii din Franţa, Marea Britanie, Canada şi Germania au apărut în videoclipuri difuzate în timpul paradei.

Ceremonia a început cu un spectacol de sunet şi lumini pe tema ”viaţa în mişcare”, cu Stewart Copeland, bateristul trupei britanice The Police, în prim plan, în faţa prim-ministrului Giorgia Meloni şi a preşedintelui italian Sergio Mattarella, care au declarat Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina ”deschise” în uralele publicului, în jurul orei 21:20.

Cu câteva ore mai devreme, ziua fusese marcată de anunţul absenţei singurului para-atlet iranian care concura. Aboulfazl Khatibi Mianaei, în vârstă de 23 de ani, care a participat la Pyeongchang 2018 şi Beijing 2022, urma să concureze în două probe de schi paralimpic de cross-country. Dar, neputând ajunge în Italia “în siguranţă” din cauza războiului din Orientul Mijlociu, el a trebuit să se retragă.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Reclamă

Jocurile Paralimpice se vor desfăşura până pe 15 martie. În total, aproape 600 de sportivi din 55 de naţiuni vor participa la cele 79 de probe pe parcursul celor aproximativ 10 zile de competiţie la Milano (hochei para), Cortina (schi alpin, snowboarding, curling în scaun cu rotile) şi Val di Fiemme (schi fond şi biatlon).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
Fanatik.ro
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
13:13
Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România
12:58
Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit”
12:28
Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: „Așa e normal să fie”
11:57
„M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan
11:29
Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu: „Parcă era circ”. Cine îl va înlocui
11:22
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out
Vezi toate știrile
1 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 2 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 3 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 4 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 5 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce 6 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”