Carlos Alcaraz şi-a oprit seria de victorii! L-a bătut Medvedev, în semifinale la Indian Wells

Carlos Alcaraz a fost învins în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells de Daniil Medvedev. Rusul s-a impus cu 6-3, 7-6 şi va juca finala cu Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz, OUT de la Indian Wells

Aceasta a fost prima înfrângere a anului 2026 pentru liderul mondial, care venea după 16 victorii consecutive şi doar 5 seturi pierdute.

De cealaltă parte, Medvedev a ajuns în finală de ATP Masters 1000 fără să piardă set pentru prima oară după 7 ani (Shanghai 2019). De asemenea, el şi Sinner sunt jucătorii cu cele mai multe meciuri disputate pe hard din 2020 până acum, 239, respectiv 231.

Declaraţiile lui Carlos Alcaraz, după eşecul cu Daniil Medvedev

“În primul rând, am doar cuvinte de laudă pentru Daniil. Cred că a jucat un meci incredibil. De la început până la sfârșit, jocul său a fost ireal. Sincer, nu l-am mai văzut niciodată pe Daniil jucând așa. Merită pe deplin această victorie, să avanseze și să joace în finală mâine. Tot ce pot face este să-l felicit. Din partea mea, m-am chinuit mult în unele meciuri. Am simțit că alerg tot timpul; a fost foarte greu. În ciuda acestui fapt, sunt mândru că am luptat până la ultimul punct.

A fost cu adevărat curajos, am avut niște schimburi lungi în primul set, așa e când joci împotriva lui Daniil, te obligă să crești puterea la fiecare lovitură. E ca și cum ai irosi energie suplimentară după fiecare lovitură, lucru care devine și mai dificil pe căldură. Primul set a fost greu pentru mine, m-a obligat să lupt din greu, apoi în al doilea am început să mă simt mai bine.