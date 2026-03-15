Golul lui Arda Guler de la 68 de metri, în istoria La Liga. Recordul egalat de viitorul adversar al României

Andrei Nicolae Publicat: 15 martie 2026, 8:37

Reluarea de la golul marcat de Arda Guler / X @WolfRMFC

Arda Guler a marcat un gol fabulos în confruntarea dintre Real Madrid și Elche încheiată cu scorul de 4-1 în favoarea “galacticilor” și a intrat în cărțile de istorie ale campionatului spaniol. În minutul 89, mijlocașul turc l-a văzut ieșit pe portarul Dituro și l-a executat cu un șut de la 68 de metri care a aterizat în poarta adversă.

Real Madrid a învins-o pe Elche cu scorul de 4-1 în etapa cu numărul 28 din La Liga și s-a apropiat provizoriu la un punct de Barcelona, care o întâlnește duminică pe Sevilla. Nu victoria la scor a trupei lui Arbeloa a ieșit în evidență, ci reușita fabuloasă a lui Arda Guler, care a avut tupeul să încerce un șut din propria jumătate de teren și a învins portarul advers.

Arda Guler a reușit golul de la cea mai mare distanță din istoria La Liga

În urma execuției sale fabuloase, tânărul de 21 de ani de pe Bernabeu a egalat un record impresionant din istoria La Liga. Cu șutul său de la distanța de 68 de metri de poarta adversă, Guler a înscris golul de la cea mai mare distanță din istoria primului eșalon din Spania.

Un singur jucător a mai reușit să marcheze de la o asemenea distanță, și anume Antonio Jose, în 2004, într-un duel dintre Numancia și Sevilla. De altfel, niciun jucător de la Real Madrid nu mai marcase un gol din propria jumătate de teren din 1995 încoace.

În acel an, Lasa marca în poarta Sevillei, însă de la 58 de metri, la 10 distanță de recordul egalat de Guler. Grație reușitei de sâmbătă seara, viitorul adversar al României de la meciul de baraj pentru Mondial a ajuns la patru goluri în acest sezon, cărora li se adaugă și 13 pase decisive.

O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajatorO fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
Citește și:
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Observator
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
10:38

VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes
10:28

VideoCoșmar pentru Max Verstappen. Cvadruplul campion abandonează cursa din China cu 10 tururi îniante de final
10:05

Franţa a câştigat Turneul Celor 6 Naţiuni, după 48-46 cu Anglia
9:45

VIDEOLos Angeles Lakers – Denver Nuggets 127-125. “Thriller” decis în ultimele secunde de Luka Doncic
9:34

VideoStart nebun la Marele Premiu al Chinei! Lewis Hamilton i-a depăşit pe Antonelli şi Russell
9:34

VideoDezastru pentru McLaren în Marele Premiu din China. Lando Norris și Oscar Piastri nu au luat startul în cursă
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur 6 Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF