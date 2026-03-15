Golul lui Arda Guler de la 68 de metri, în istoria La Liga. Recordul egalat de viitorul adversar al României

Arda Guler a marcat un gol fabulos în confruntarea dintre Real Madrid și Elche încheiată cu scorul de 4-1 în favoarea “galacticilor” și a intrat în cărțile de istorie ale campionatului spaniol. În minutul 89, mijlocașul turc l-a văzut ieșit pe portarul Dituro și l-a executat cu un șut de la 68 de metri care a aterizat în poarta adversă.

Real Madrid a învins-o pe Elche cu scorul de 4-1 în etapa cu numărul 28 din La Liga și s-a apropiat provizoriu la un punct de Barcelona, care o întâlnește duminică pe Sevilla. Nu victoria la scor a trupei lui Arbeloa a ieșit în evidență, ci reușita fabuloasă a lui Arda Guler, care a avut tupeul să încerce un șut din propria jumătate de teren și a învins portarul advers.

Arda Guler a reușit golul de la cea mai mare distanță din istoria La Liga

În urma execuției sale fabuloase, tânărul de 21 de ani de pe Bernabeu a egalat un record impresionant din istoria La Liga. Cu șutul său de la distanța de 68 de metri de poarta adversă, Guler a înscris golul de la cea mai mare distanță din istoria primului eșalon din Spania.

Un singur jucător a mai reușit să marcheze de la o asemenea distanță, și anume Antonio Jose, în 2004, într-un duel dintre Numancia și Sevilla. De altfel, niciun jucător de la Real Madrid nu mai marcase un gol din propria jumătate de teren din 1995 încoace.