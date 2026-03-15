Golul lui Arda Guler de la 68 de metri, în istoria La Liga. Recordul egalat de viitorul adversar al României

Arda Guler a marcat un gol fabulos în confruntarea dintre Real Madrid și Elche încheiată cu scorul de 4-1 în favoarea “galacticilor” și a intrat în cărțile de istorie ale campionatului spaniol. În minutul 89, mijlocașul turc l-a văzut ieșit pe portarul Dituro și l-a executat cu un șut de la 68 de metri care a aterizat în poarta adversă.
Real Madrid a învins-o pe Elche cu scorul de 4-1 în etapa cu numărul 28 din La Liga și s-a apropiat provizoriu la un punct de Barcelona, care o întâlnește duminică pe Sevilla. Nu victoria la scor a trupei lui Arbeloa a ieșit în evidență, ci reușita fabuloasă a lui Arda Guler, care a avut tupeul să încerce un șut din propria jumătate de teren și a învins portarul advers.
Arda Guler a reușit golul de la cea mai mare distanță din istoria La Liga
În urma execuției sale fabuloase, tânărul de 21 de ani de pe Bernabeu a egalat un record impresionant din istoria La Liga. Cu șutul său de la distanța de 68 de metri de poarta adversă, Guler a înscris golul de la cea mai mare distanță din istoria primului eșalon din Spania.
VEZI AICI GOLUL MARCAT DE ARDA GULER
Un singur jucător a mai reușit să marcheze de la o asemenea distanță, și anume Antonio Jose, în 2004, într-un duel dintre Numancia și Sevilla. De altfel, niciun jucător de la Real Madrid nu mai marcase un gol din propria jumătate de teren din 1995 încoace.
În acel an, Lasa marca în poarta Sevillei, însă de la 58 de metri, la 10 distanță de recordul egalat de Guler. Grație reușitei de sâmbătă seara, viitorul adversar al României de la meciul de baraj pentru Mondial a ajuns la patru goluri în acest sezon, cărora li se adaugă și 13 pase decisive.
#OJOALDATO – Arda Güler ha marcado con un disparo desde 68 metros. Es el gol más lejano que se ha anotado en La Liga, junto con el tanto de Antonio José (para el Numancia) contra el Sevilla en 2004, desde una distancia muy similar.
Un jugador del Real Madrid no marcaba en La…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 14, 2026
