Tragedie în sportul românesc: Andrei Socaci, vicecampion olimpic în 1984, a murit la 59 de ani - Antena Sport

Fostul mare campion la haltere Andrei Socaci a murit la 59 de ani, a anunţat, joi dimineaţă, clubul Dinamo.
Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (judeţul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor.
Andrei Socaci a murit la 59 de ani
La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima şi cea mai importantă medalie din carieră.
Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) şi 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.
După ce şi-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit şi format multe generaţii de campioni.
El a primit şi titlurile de Maestru al Sportului şi Maestru Emerit al Sportului.
- U BT Cluj, pentru a treia oară la rând în sferturile EuroCup! Victorie categorică la Podgorica
- România – Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European
- Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
- Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
- Suma uluitoare pe care o încasează avocatul Anei Bărbosu în cazul de doping. În ce stadiu a ajuns ancheta