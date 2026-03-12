Tragedie în sportul românesc: Andrei Socaci, vicecampion olimpic în 1984, a murit la 59 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Tragedie în sportul românesc: Andrei Socaci, vicecampion olimpic în 1984, a murit la 59 de ani

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 9:32 / Actualizat: 12 martie 2026, 11:34

Andrei Socaci - Facebook Dinamo

Fostul mare campion la haltere Andrei Socaci a murit la 59 de ani, a anunţat, joi dimineaţă, clubul Dinamo.

Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (judeţul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor.

Andrei Socaci a murit la 59 de ani

La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima şi cea mai importantă medalie din carieră.

Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) şi 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.

După ce şi-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit şi format multe generaţii de campioni.

El a primit şi titlurile de Maestru al Sportului şi Maestru Emerit al Sportului.

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata MonteoruOrașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
