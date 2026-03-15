Ce se întâmplă cu barajul pentru World Cup 2026 disputat de Irak. Anunţul oficial

Naţionala Irakului va merge în Mexic pentru a juca meciul din play-off-ul Cupei Mondiale din 2026, în ciuda dificultăţilor de călătorie cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, a confirmat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Irakiene de Fotbal, Adnan Dirjal.

„Echipa naţională va pleca la sfârşitul săptămânii spre Mexic cu un avion privat şi am reuşit să luăm legătura cu câteva cluburi (unde) joacă jucătorii noştri profesionişti, astfel încât să se poată alătura echipei naţionale înainte de pauza internaţională programată pentru acest meci, jucat pe 31 martie la Monterrey”, a declarat el într-un mesaj pe Facebook.

Irakul este programat să înfrunte câştigătoarea meciului Surinam-Bolivia în finala playoff-ului intercontinental, câştigătoarea alăturându-se Franţei, Senegalului şi Norvegiei în Grupa I a Cupei Mondiale.

Luni, antrenorul Irakului, australianul Graham Arnold, a cerut FIFA să amâne meciul, deoarece mulţi jucători şi personal tehnic sunt blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului.

Spaţiul aerian irakian este închis cel puţin până la 1 aprilie din cauza atacurilor aeriene israeliene şi americane asupra Iranului, care au început pe 28 februarie.