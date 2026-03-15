Ce se întâmplă cu barajul pentru World Cup 2026 disputat de Irak. Anunţul oficial

Naţionala Irakului va merge în Mexic pentru a juca meciul din play-off-ul Cupei Mondiale din 2026, în ciuda dificultăţilor de călătorie cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, a confirmat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Irakiene de Fotbal, Adnan Dirjal.
„Echipa naţională va pleca la sfârşitul săptămânii spre Mexic cu un avion privat şi am reuşit să luăm legătura cu câteva cluburi (unde) joacă jucătorii noştri profesionişti, astfel încât să se poată alătura echipei naţionale înainte de pauza internaţională programată pentru acest meci, jucat pe 31 martie la Monterrey”, a declarat el într-un mesaj pe Facebook.
Irak va disputa în Mexic barajul pentru World Cup 2026
Irakul este programat să înfrunte câştigătoarea meciului Surinam-Bolivia în finala playoff-ului intercontinental, câştigătoarea alăturându-se Franţei, Senegalului şi Norvegiei în Grupa I a Cupei Mondiale.
Luni, antrenorul Irakului, australianul Graham Arnold, a cerut FIFA să amâne meciul, deoarece mulţi jucători şi personal tehnic sunt blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului.
Spaţiul aerian irakian este închis cel puţin până la 1 aprilie din cauza atacurilor aeriene israeliene şi americane asupra Iranului, care au început pe 28 februarie.
Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete şi drone asupra teritoriului israelian şi a ţintelor americane din regiune.
„Având în vedere circumstanţele şi provocările cu care se confruntă regiunea”, Federaţia a făcut apel la preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a explicat Dirjal, mulţumind forului de conducere mondial şi Confederaţiei Asiatice de Fotbal pentru asistenţa acordată.
Echipa naţională iraniană s-a calificat şi ea la Cupa Mondială, dar preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că nu ar trebui să călătorească în Statele Unite pentru „propria siguranţă”. A fost ridicată posibilitatea ca Iranul să se retragă din competiţie, ceea ce ar putea aduce beneficii Irakului, dar echipa Melli a respins ferm această opţiune.
„Chestiunea unei retrageri iraniene este doar o discuţie şi nu există nimic oficial în această privinţă”, a declarat Adnan Dirjal.
- Iranul nu renunţă la World Cup 2026! Cererea specială făcută pentru FIFA
- Lucescu, sfătuit să ia la naţională un alt jucător-cheie de la FCSB, alături de Bîrligea: “E foarte motivat”
- Jucătorii pe care mizează Florin Răducioiu în barajul României cu Turcia: “Sunt foarte optimist”
- Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026: “Nimeni nu ne poate exclude”
- Donald Trump, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026: “Nu cred că este potrivit”