Un total de 55 de echipaje vor lua în acest weekend startul în Raliul Argeșului, a treia etapă a sezonului, iar toți ochii vor fi ațintiți pe duelul fratricid pentru prima poziție dintre piloții Napoca Rally Academy, Simone Tempestini și Norbert Maior.

În lupta pentru podium sunt anunțați și Andrei Gîrtofan, unul dintre cei mai constanți piloți pe asfalt, Raul Badiu, Sebastian Scîrlet și experimentatul Vali Porcișteanu. Clasamentul poate fi influențat și de condițiile meteo, atât sâmbătă, cât și duminică anunțându-se ploi.

Duel între Simone Tempestini și Norbert Maior pentru victorie în Raliul Argeșului

Tempestini și Maior rămân principalii favoriți la victoria de la Argeș, într-o confruntare care poate influența deja lupta pentru titlu. În acest moment, campipnul en-titre este lider provizoriu al campionatului, în timp ce Maior vine după victoria entuziasmantă din Harghita.

De altfel, aceștia și-au împărțit și victoriile din ultimii trei ani pe asfaltul din Argeș. Pe un Citroen C3 Rally2, Maior s-a impus la ediția de anul trecut, în timp de Tempestini, cu un Porsche 997 RGT, a câștigat edițiile din 2023 și 2024.

„Raliul Argeșului este întotdeauna o etapă specială, cu probe foarte rapide și porțiuni unde trebuie să fii precis de la început până la final. Nivelul competiției este foarte ridicat și cred că va fi una dintre cele mai disputate etape ale sezonului”, a declarat Simone Tempestini înaintea cursei în care va face echipaj cu Carmen Poenaru, alături de care a câștigat titlul anul trecut.