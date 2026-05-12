Un elev de 17 ani, de la un liceu din Sighetu Marmației, câștigă ediția aniversară Young Car Mechanic

Peste 1.000 de elevi înscriși la ediția a 5-a a competiției organizate de Inter Cars România, în parteneriat cu Ministerul Educației, confirmă interesul tot mai mare pentru meseriile tehnice

La doar 17 ani, Raul Dobroni, elev al Liceului Tehnologic „Marmația”, din Sighetu Marmației, a devenit câștigătorul ediției a V-a Young Car Mechanic România, competiția dedicată elevilor din învățământul tehnic auto. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât liceul pe care îl reprezintă se află la prima participare în concurs.

Spectacol la ediția aniversară Young Car Mechanic

Coordonat de profesorul Dulfu Ioan Ștefan, Raul Dobroni a obținut cel mai bun punctaj în urma probelor teoretice și practice, demonstrând competențe tehnice solide, precizie și capacitatea de a rezolva situații complexe, specifice industriei auto.

Ediția din acest an, una aniversară, marchează cinci ani de Young Car Mechanic în România și confirmă creșterea constantă a interesului pentru acest tip de eveniment competițional și totodată educativ: 1.037 de elevi de la licee tehnice din întreaga țară s-au înscris în competiție. Ei au trecut prin probe teoretice la nivel local și, ulterior, prin probe regionale,

În finală au ajuns 12 elevi, reprezentând 11 licee, care au trecut printr-un set de 12 probe practice, fiecare realizată în parteneriat cu lideri globali din industrie: Varta, Bosch, NRF, Meyle, Schaeffler, Febi, SKF, ZF, Filtron, Valeo, Continental și Erling. Formatul competiției reflectă standardele reale din industrie și oferă participanților o experiență aplicată, apropiată de condițiile de lucru din service-urile moderne.