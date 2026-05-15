Impresarul care refuză să dea jucători la FCSB, după ce s-a contrat cu Mihai Stoica: “Fiţi convinşi de asta!”

Mihăiţă Pleşan a devenit impresar şi a luat deja o decizie radicală. Fostul fotbalist nu vrea să propună jucători la FCSB. Totul a început după ce a fost contrazis de Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Pleşan declara că i-a propus pe Raul Florucz şi Carlos Mora la FCSB, lucru care a fost infirmat de către Mihai Stoica. Mai mult, oficialul roş-albaştrilor a venit cu o altă listă de jucători pe care Pleşan i-ar fi propus.

Mihăiţă Pleşan refuză să ofere jucători la FCSB: “Voi da la celelalte echipe din România”

Acum, Mihăiţă Pleşan a declarat că nu are nicio problemă cu Mihai Stoica, dar va căuta să le ofere rivalelor Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo fotbalişti buni, refuzând să vină cu propuneri pentru echipa lui Gigi Becali:

“Din punctul meu de vedere, au fost niște discuții care s-au terminat atunci. Nu am nicio problemă cu Mihai Stoica, e treaba lui ce face. Dacă voi fi vreodată întrebat de ceva, voi răspunde așa cum cred eu. Nu am nicio problemă cu Mihai Stoica.

Nu, nu am dat niciun jucător la FCSB și nu cred că este cazul. Cred că ar fi refuzat din prima și nu vreau să dau jucători către cei de acolo. În schimb, voi da la celelalte echipe din România care se bat pentru campionat. Fiți convinşi de asta! Craiova, Rapid, Dinamo, la toate care vor jucători buni”, a declarat Mihăiţă Pleşan, potrivit digisport.ro.