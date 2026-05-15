Home | Fotbal | Liga 1 | Impresarul care refuză să dea jucători la FCSB, după ce s-a contrat cu Mihai Stoica: “Fiţi convinşi de asta!”

Impresarul care refuză să dea jucători la FCSB, după ce s-a contrat cu Mihai Stoica: “Fiţi convinşi de asta!”

Alex Masgras Publicat: 15 mai 2026, 20:47

Comentarii
Impresarul care refuză să dea jucători la FCSB, după ce s-a contrat cu Mihai Stoica: Fiţi convinşi de asta!

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihăiţă Pleşan a devenit impresar şi a luat deja o decizie radicală. Fostul fotbalist nu vrea să propună jucători la FCSB. Totul a început după ce a fost contrazis de Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Pleşan declara că i-a propus pe Raul Florucz şi Carlos Mora la FCSB, lucru care a fost infirmat de către Mihai Stoica. Mai mult, oficialul roş-albaştrilor a venit cu o altă listă de jucători pe care Pleşan i-ar fi propus.

Mihăiţă Pleşan refuză să ofere jucători la FCSB: “Voi da la celelalte echipe din România”

Acum, Mihăiţă Pleşan a declarat că nu are nicio problemă cu Mihai Stoica, dar va căuta să le ofere rivalelor Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo fotbalişti buni, refuzând să vină cu propuneri pentru echipa lui Gigi Becali:

“Din punctul meu de vedere, au fost niște discuții care s-au terminat atunci. Nu am nicio problemă cu Mihai Stoica, e treaba lui ce face. Dacă voi fi vreodată întrebat de ceva, voi răspunde așa cum cred eu. Nu am nicio problemă cu Mihai Stoica.

Nu, nu am dat niciun jucător la FCSB și nu cred că este cazul. Cred că ar fi refuzat din prima și nu vreau să dau jucători către cei de acolo. În schimb, voi da la celelalte echipe din România care se bat pentru campionat. Fiți convinşi de asta! Craiova, Rapid, Dinamo, la toate care vor jucători buni”, a declarat Mihăiţă Pleşan, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit
Observator
Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit
Mărturie tulburătoare a lui Gigi Becali: „Cel mai tare mi-e dor de bunica. Aș muri ca s-o revăd!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mărturie tulburătoare a lui Gigi Becali: „Cel mai tare mi-e dor de bunica. Aș muri ca s-o revăd!”. Exclusiv
21:36

Naţionala Iranului, gata pentru Cupa Mondială 2026! Unde va avea loc cantonamentul
21:20

LIVE VIDEOSUA – Elveţia se joacă ACUM! Canada şi Finlanda au început cu dreptul Campionatul Mondial de hochei
21:19

LIVE TEXTFC Argeș – Rapid 0-2. Giuleștenii domină partida la Mioveni
21:04

Daniel Pancu l-a pus la punct pe Neluțu Varga: „Nu vin de pe stradă”. Ce a spus despre plecarea de la CFR
20:51

Duel între Simone Tempestini și Norbert Maior pentru victorie în Raliul Argeșului
20:33

VideoJurnal Antena Sport | America e pe gustul lor
Vezi toate știrile
1 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 2 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 3 Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu 4 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României 5 Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult” 6 Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român