Macklin Celebrini scrie istorie la Campionatul Mondial! Va fi cel mai tânăr căpitan din istoria Canadei

Macklin Celebrini se pregăteşte de Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia, turneu ce va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Vedeta celor de la San Jose Sharks va scrie istorie la acest turneu.

Tânărul de 19 ani a fost numit căpitanul naţionalei care va reprezenta Canada, în ciuda faptului că sunt mai mulţi jucători cu experienţă în lot. Veteranii John Tavares şi Ryan O’Reilly vor purta A-ul pe piept la acest Mondial.

Macklin Celebrini va fi căpitanul Canadei la Campionatul Mondial de hochei

Astfel, Macklin Celebrini scrie istorie. El este cel mai tânăr căpitan din istoria naţionalei de seniori a Canadei. În luna februarie, el a devenit cel mai tânăr jucător al Canadei care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă. Acolo, canadienii au obţinut medalia de argint, după ce Statele Unite au câştigat dramatic finala de la Milano-Cortina în prelungiri, graţie golului marcat de Jack Hughes.

Canada se află în grupa B de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, alături de Danemarca, Italia, Slovacia, Suedia, Cehia, Norvegia şi Slovenia. Primul meci îl va disputa vineri, de la ora 17:20, împotriva Suediei, LIVE în AntenaPLAY.

Meciurile din faza grupelor care vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă 2026

