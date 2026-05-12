Macklin Celebrini scrie istorie la Campionatul Mondial! Va fi cel mai tânăr căpitan din istoria Canadei

Alex Masgras Publicat: 12 mai 2026, 17:26

Macklin Celebrini, la Jocurile Olimpice / Getty Images

Macklin Celebrini se pregăteşte de Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia, turneu ce va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Vedeta celor de la San Jose Sharks va scrie istorie la acest turneu.

Tânărul de 19 ani a fost numit căpitanul naţionalei care va reprezenta Canada, în ciuda faptului că sunt mai mulţi jucători cu experienţă în lot. Veteranii John Tavares şi Ryan O’Reilly vor purta A-ul pe piept la acest Mondial.

Astfel, Macklin Celebrini scrie istorie. El este cel mai tânăr căpitan din istoria naţionalei de seniori a Canadei. În luna februarie, el a devenit cel mai tânăr jucător al Canadei care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă. Acolo, canadienii au obţinut medalia de argint, după ce Statele Unite au câştigat dramatic finala de la Milano-Cortina în prelungiri, graţie golului marcat de Jack Hughes.

Canada se află în grupa B de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, alături de Danemarca, Italia, Slovacia, Suedia, Cehia, Norvegia şi Slovenia. Primul meci îl va disputa vineri, de la ora 17:20, împotriva Suediei, LIVE în AntenaPLAY.

Meciurile din faza grupelor care vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă 2026

15 mai:

  • Finlanda – Germania, ora 17:20
  • Canada – Suedia, ora 17:20
  • SUA – Elveţia, ora 21:20

16 mai:

  • Slovacia – Norvegia, ora 13:20
  • Ungaria – Finlanda, ora 17:20
  • Italia – Canada, ora 17:20
  • Slovenia – Cehia, ora 21:20

17 mai

  • Marea Britanie – SUA, ora 13:20
  • Danemarca – Suedia, ora 17:20
  • Germania – Letonia, ora 21:20

18 mai

  • Finlanda – SUA, ora 17:20
  • Germania – Elveţia, ora 21:20
  • Suedia – Cehia, ora 21:20

19 mai

  • Italia – Norvegia, ora 17:20
  • Slovenia – Slovacia, ora 21:20

20 mai

  • Austria – Elveţia, ora 17:20
  • Suedia – Slovenia, ora 21:20
  • SUA – Germania, ora 21:20

21 mai

  • Canada – Norvegia, ora 17:20
  • Danemarca – Slovacia, ora 21:20

22 mai

  • Canada – Slovenia, ora 17:20
  • Suedia – Italia, ora 21:20

23 mai

  • Letonia – SUA, ora 13:20
  • Slovacia – Cehia, ora 17:20
  • Norvegia – Suedia, ora 21:20

24 mai

  • Danemarca – Italia, ora 17:20
  • Slovacia – Canada, ora 20:20

25 mai

  • SUA – Ungaria, ora 17:20
  • Slovenia – Italia, ora 21:20

26 mai

  • Suedia – Slovacia, ora 17:20
  • Elveţia – Finlanda, ora 21:20
  • Cehia – Canada, ora 21:20
