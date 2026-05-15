Daniel Pancu l-a pus la punct pe Neluțu Varga: „Nu vin de pe stradă”. Ce a spus despre plecarea de la CFR

Situația este tensionată la CFR Cluj, după schimbul de replici dintre Neluțu Varga și Daniel Pancu. Actualul tehnician al CFR-ului este decis să plece din Gruia, asta pentru că finanțatorul nu i-a putut garanta niște condiții.

După ce a fost făcut „nesimțit” de finanțatorul ardelenilor, Daniel Pancu a avut o replică pentru acesta la conferința de presă dinaintea meciului cu Dinamo.

Daniel Pancu: „Am venit de la cel mai înalt nivel posibil într-o situație imposibilă la CFR Cluj”

Daniel Pancu a prefațat confruntarea cu Dinamo din play-off, iar tehnicianul celor de la CFR Cluj a vorbit iarăși despre conflictul de la distanță cu Neluțu Varga.

„Nu pot să comentez când nu știu contextul (n.r. – Că Neluțu Varga l-a numit nesimțit). Eu nu știu ce înseamnă șansă. Șansă e când te ia o echipă precum cea a lui Chivu, cu două finale de Champions League în trei ani, a fost deștept și a profitat de ea, bravo lui. Șansă ar fi fost dacă aș fi venit după ce câștigase Dan Petrescu 3 campionate. Aia era șansă. Nu vin de pe stradă, vin de la alt nivel. Am pregătit meciuri cu adversari de zece ori mai valoroși decât noi. Dacă Munteanu marca dintr-un penalty sau Mitrov dădea gol cu poarta goală câștigam și acele meciuri.

Acum mă amuz pentru că pregătesc meciuri cu adversari mult mai slab cotați decât CFR Cluj. Am fost la un turneu final unde am învățat lucruri pe care nu le învățam la noi în țară nici în 20 de ani. Am venit de la cel mai înalt nivel posibil într-o situație imposibilă la CFR Cluj. Eu am fost mai degrabă șansa CFR-ului decât a fost CFR-ul șansa mea. Asta cu șansele să o terminăm. Nu sunt nici eu vreun sclav pe moșie, am dreptul să cer niște lucruri. Este o țară liberă. Sunt legat de contract, sper ca mâine seară să fiu legat de CFR Cluj pentru doi ani, apoi vom discuta pe contract.