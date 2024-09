Ce a spus Sabrina Voinea despre retragerea din gimnastică, după scandalul uriaş de la Jocurile Olimpice: "Asta aştept!" - Antena Sport

Ce a spus Sabrina Voinea despre retragerea din gimnastică, după scandalul uriaş de la Jocurile Olimpice Sabrina Voinea, în timpul probei de la sol, la Jocurile Olimpice/ Profimedia Sabrina Voinea a oferit o reacţie fermă despre retragerea din gimnastică, după scandalul uriaş de la Jocurile Olimpice. Imediat după finala controversată de la sol, mama gimnastei, Camelia Voinea, a transmis că se va retrage din gimnastică. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sabrina Voinea a transmis însă că aşteaptă decizia decizia Tribunalului Federativ, după ce TAS i-a acordat medalia de bronz celeilalte românce, Ana Bărbosu. Ce a spus Sabrina Voinea despre retragerea din gimnastică, după scandalul uriaş de la Jocurile Olimpice Sabrina Voinea a transmis că nu îşi vede viaţa fără gimnastică, astfel că este hotărâtă să continue să practice acest sport. Gimnasta de 17 ani a transmis că a apelat la un psiholog, upă dezamăgirea suferită la Paris. „A fost o vacanţă foarte frumoasă. M-am relaxat. Sunt mai bine. Mă bucur că am intrat în sala de gimnastică. Eu îmi doresc foarte mult să continui să fac gimnastică pentru că îmi place foarte mult. E sportul meu preferat şi nu m-aş vedea fără gimnastică. Acum o să aştept răspunsul de la tribunal, îmi doresc să fie un răspuns pozitiv pentru că eu ştiu foarte bine că am fost foarte bună în arenele sportive. M-am mai liniştit un pic. Reclamă

Reclamă

Da, am mers şi la psiholog şi m-a ajutat foarte mult. Mi-a spus să mă adun şi că totul va merge înainte, că aşteptăm răspunsul. Îmi dădea numai vorbe pozitive. Încerc să mă adun şi să lupt cât mai mult. Doamne ajută, să fiu sănătoasă şi să meargă totul foarte bine. Mă bucur foarte mult că familia îmi este aproape. Mă bucur că o am pe mama.

Am trecut amândouă prin aceleaşi emoţii. Acum am încercat să ne revenim în vacanţă. Familia ne-a fost aproape. Am trecut peste toate. Acum sunt bine. Am fost în pauză şi piciorul şi-a revenit, dar am luptat din greu”, a declarat Sabrina Voinea, conform orangesport.ro.

Sabrina Voinea a făcut apel la Tribunalul Federativ

Sabrina Voinea a făcut apel la Tribunalul Federativ, după scandalul uriaş de la Jocurile Olimpice. Sportiva de 17 ani nu este de acord cu decizia luată de TAS, în urma căreia Ana Bărbosu a câştigat medalia de bronz.

Reclamă

Sabrina Voinea a atacat astfel decizia luată de TAS la Tribunalul Federativ Elveţian, singurul loc unde îşi mai poate face dreptate. Unul dintre avocaţii care o reprezintă pe gimnastă a confirmat demersul făcut. Acesta vrea ca toate cele trei sportive implicate în scandalul uriaş, anume Sabrina Voinea, Ana Bărbosu şi Jordan Chiles, să primească fiecare câte o medalie de bronz. „E o procedură efectuată în numele FRG și al Sabrinei Voinea. Termenul limită pentru atacarea deciziei TAS era 13 septembrie, dar am vrut să facem mai repede acest pas, să fim primii. Sperăm în continuare să se ajungă la o modalitate amiabilă de rezolvare a acestui caz în sensul ca toate cele trei gimnaste să primească medalia de bronz, un punct de vedere pe care l-am susținut de la început. E normal ca partea care a greșit să-și asume erorile dovedite. S-a creat o situație traumatică pentru cele trei gimnaste și sperăm să existe deschidere în sensul unui agreement pentru ca un bronz să-i revină și Sabrinei”, a declarat unul dintre avocaţii care o reprezintă pe Sabrina Voinea, conform gsp.ro.

Reclamă