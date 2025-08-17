Mihai Lixandru a marcat în Rapid - FCSB primul gol după mai bine de un an! Când a înscris ultima oară - Antena Sport

Mihai Lixandru a deschis scorul în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, după numai şapte minute de joc. Campioana României a marcat după un corner. Ngezana a prelungit foarte bine la colţul lung, acolo unde se afla Lixandru.

Fotbalistul celor de la FCSB a lovit balonul cu capul şi l-a învins din câţiva metri pe Stolz, marcând primul gol din acest sezon.

Mihai Lixandru, primul gol după mai bine de un an în Rapid – FCSB

Golul marcat în derby-ul cu Rapid reprezintă o adevărată descătuşare pentru fotbalistul celor de la FCSB. Sezonul trecut, el a fost indisponibil din octombrie până în aprilie, după accidentarea suferită în meciul cu PAOK Salonic.

Nici în acest sezon nu a prins foarte multe minute, dar absenţa lui Adrian Şut din lotul FCSB-ului pentru acest meci l-au făcut pe Elias Charalambous să îl titularizeze pe Lixandru.

Acesta a fost primul gol marcat de Lixandru după mai bine de un an. Ultimul său gol marcat a fost pe 19 iulie 2024, în partida Unirea Slobozia – FCSB, încheiată la egalitate, scor 2-2.