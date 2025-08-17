Mihai Lixandru a marcat în Rapid - FCSB primul gol după mai bine de un an! Când a înscris ultima oară - Antena Sport

Mihai Lixandru a deschis scorul în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, după numai şapte minute de joc. Campioana României a marcat după un corner. Ngezana a prelungit foarte bine la colţul lung, acolo unde se afla Lixandru.
Fotbalistul celor de la FCSB a lovit balonul cu capul şi l-a învins din câţiva metri pe Stolz, marcând primul gol din acest sezon.
Mihai Lixandru, primul gol după mai bine de un an în Rapid – FCSB
Golul marcat în derby-ul cu Rapid reprezintă o adevărată descătuşare pentru fotbalistul celor de la FCSB. Sezonul trecut, el a fost indisponibil din octombrie până în aprilie, după accidentarea suferită în meciul cu PAOK Salonic.
Nici în acest sezon nu a prins foarte multe minute, dar absenţa lui Adrian Şut din lotul FCSB-ului pentru acest meci l-au făcut pe Elias Charalambous să îl titularizeze pe Lixandru.
Acesta a fost primul gol marcat de Lixandru după mai bine de un an. Ultimul său gol marcat a fost pe 19 iulie 2024, în partida Unirea Slobozia – FCSB, încheiată la egalitate, scor 2-2.
Echipele de start în Rapid – FCSB:
- RAPID (4-2-3-1): Stolz – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, K. Keita – Dobre (cpt.), Gojkovic, Hazrollaj – Baroan
Rezerve: Aioani – Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic
Antrenor: Costel Gâlcă
- FCSB (4-3-3): Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Fl. Tănase, Olaru – Toma, Politic, Oct. Popescu
Rezerve: Udrea, Zima – V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian
Antrenor: Elias Charalambous
FCSB, victorie în ultimul derby cu Rapid
FCSB a pierdut ultimele 3 partide jucate în Liga 1. A fost 1-2 cu Farul, 3-4 cu Dinamo și 0-1 cu Unirea Slobozia. Elevii lui Costel Gâlcă vor astfel să profite de criza în care se află campioana și să obțină o victorie în fața rivalei.
De cealaltă parte, Rapid nu a înregistrat nicio înfrângere în noua stagiune. În ultimul meci jucat, giuleștenii au remizat, în deplasare, cu Oțelul Galați, scor 1-1.