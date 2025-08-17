Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Continuă tensiunile cu Dan Şucu - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Continuă tensiunile cu Dan Şucu

Publicat: 17 august 2025, 21:48

Comentarii
Cristi Săpunaru, prezent la Rapid - FCSB/ Captură Digi Sport

Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Legenda giuleştenilor nu a putut lipsi de la duelul “de foc” de pe Arena Naţională, fiind prezent în loja stadionului.

Tensiunile cu conducerea clubului de sub Grant continuă însă pentru Cristi Săpunaru. La intrarea pe stadion, el a fost evitat de Victor Angelescu, care nu a venit să-l salute.

Ulterior, Cristi Săpunaru a mers la locul său din lojă şi nu s-a intersectat cu Dan Şucu. De altfel, cei doi privesc meciul din loje diferite, fostul fundaş fiind cu un etaj mai sus faţă de acţionarul majoritar de la Rapid.

La startul partidei, camerele tv l-au filmat şi pe Cristi Săpunaru. Fostul căpitan din Giuleşti a fost surprins intonând imnul Rapidului şi fluturând o eşarfă a clubului, cu câteva momente înainte de fluierul de start.

Cristi Săpunaru s-a retras de la Rapid la finalul sezonului trecut şi se zvonea că ar fi fost aproape să fie numit director sportiv la clubul de sub Grant. Mauro Pederzoli a fost preferat, în schimb, de Dan Şucu, iar în startul acestei stagiuni, “Săpun” i-a notificat pe şefii din Giuleşti să scoată de la vânzare toate produsele cu imaginea şi numele lui.

Echipele de start:

RAPID (4-2-3-1): Stolz – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, K. Keita – Dobre (cpt.), Gojkovic, Hazrollaj – Baroan
Rezerve: Aioani – Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic
Antrenor: Costel Gâlcă

FCSB (4-3-3): Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Fl. Tănase, Olaru – Toma, Politic, Oct. Popescu
Rezerve: Udrea, Zima – V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian
Antrenor: Elias Charalambous

"Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani""Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani"
Cristi Săpunaru, mesaj direct pentru Victor Angelescu: “Adevărul și dreptatea contează doar când e convenabil?”

Angelescu susţinea că îl consideră în continuare prieten pe Săpunaru. Fostul fundaş legendar al giuleştenilor a transmis încă o dată că scandalul cu alcool în care a fost implicat ar fi fost o înscenare. Totodată, Săpunaru l-a întrebat pe Angelescu de ce conducerea Rapidului nu a luat nicio măsură în privinţa celui care ar fi fost responsabil de această înscenare.

„Conform declarației domnului Angelescu, am constatat cu stupoare că este profund afectat de pătarea imaginii clubului și a mea. Însă nu pot să nu mă întreb: de ce acționarii clubului nu au luat nicio măsură împotriva persoanei care a provocat acest scandal?

Domnul Angelescu, după publicarea materialului denigrator în mass-media, a vizionat filmările și, în urma discuțiilor purtate direct cu mine, știe foarte clar cine este acea persoană.

Și atunci, eu ce să mai cred? Că suntem prieteni? Sau că adevărul și dreptatea contează doar când e convenabil?”, a transmis Săpunaru pe conturile de socializare.

