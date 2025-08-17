Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Continuă tensiunile cu Dan Şucu - Antena Sport

Cristi Săpunaru a revenit lângă Rapid, la derby-ul cu FCSB. Legenda giuleştenilor nu a putut lipsi de la duelul “de foc” de pe Arena Naţională, fiind prezent în loja stadionului.

Tensiunile cu conducerea clubului de sub Grant continuă însă pentru Cristi Săpunaru. La intrarea pe stadion, el a fost evitat de Victor Angelescu, care nu a venit să-l salute.

Ulterior, Cristi Săpunaru a mers la locul său din lojă şi nu s-a intersectat cu Dan Şucu. De altfel, cei doi privesc meciul din loje diferite, fostul fundaş fiind cu un etaj mai sus faţă de acţionarul majoritar de la Rapid.

La startul partidei, camerele tv l-au filmat şi pe Cristi Săpunaru. Fostul căpitan din Giuleşti a fost surprins intonând imnul Rapidului şi fluturând o eşarfă a clubului, cu câteva momente înainte de fluierul de start.

Cristi Săpunaru s-a retras de la Rapid la finalul sezonului trecut şi se zvonea că ar fi fost aproape să fie numit director sportiv la clubul de sub Grant. Mauro Pederzoli a fost preferat, în schimb, de Dan Şucu, iar în startul acestei stagiuni, “Săpun” i-a notificat pe şefii din Giuleşti să scoată de la vânzare toate produsele cu imaginea şi numele lui.