Mesajul misterios postat de Jordan Chiles, la o săptămână după ce Ana Bărbosu a primit medalia de bronz - Antena Sport

Ana Bărbosu a ţinut să afirme că nicio gimnastă nu merită să fie insultată din cauza scandalului care s-a iscat la Paris. Ana a avut un mesaj pentru Sabrina Voinea şi Jordan Chiles – şi-ar dori ca şi ele să fie recompensate cu câte o medalie de bronz.

„A fost ceva care te-a deranjat?” Da, şi mă deranjează şi în continuare. Oamenii nu fac diferenţa că noi nu am greşit cu nimic. Ei scriu la adresa gimnastelor jigniri şi cuvinte urâte. Eu nu mă uit în comentarii, dar ştiu că există.

Noi, gimnastele, nu avem de ce să fim… ne-am dorit să ne facem exerciţiile în concurs şi după să fie treaba arbitrelor. Noi nu am greşit cu absolut nimic şi nu sunt fondate jignirile şi toate acuzaţiile.

(Nici în pielea lui Jordan Chiles să nu fii) Nu, am fost în pielea mea, le-am simţit pe ale mele… (n.r. a început să zâmbească). Vă daţi seama că mă bucur pentru mine şi pentru medalia pe care o am, dar în acelaşi timp, cum am simţit eu, că am avut dezamăgirea mea… îmi dau seama că şi ele au momentele lor grele. Nu îmi doresc asta pentru nimeni. Sper să ajungă totuşi la un deznodământ fericit pentru toate„, a declarat Ana Bărbosu la „Un Podcast”.