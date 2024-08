Prin ce a trecut Ana Bărbosu, după victoria de la TAS: "Jigniri şi cuvinte urâte!". Mesaj pentru Sabrina Voinea şi Jordan Chiles - Antena Sport

Prin ce a trecut Ana Bărbosu, după victoria de la TAS Ana Bărbosu, la evenimentul ţinut de Ion Ţiriac / AS.ro Iată prin ce a trecut Ana Bărbosu, după victoria de la TAS în urma căreia a câştigat medalia de bronz. Gimnasta în vârstă de 18 ani a recunoscut că a primit mai multe jigniri pe reţelele sociale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ A fost o controversă uriaşă după finala de la sol a Jocurilor Olimpice 2024. Jordan Chiles a urcat pe podium în urma unei contestaţii, dar decizia a fost schimbată la Lausanne. Ana Bărbosu a primit medalia abia în ţară, în cadrul unei ceremonii speciale pe esplanada Casei Olimpice din București. Prin ce a trecut Ana Bărbosu, după victoria de la TAS Ana Bărbosu a ţinut să afirme că nicio gimnastă nu merită să fie insultată din cauza scandalului care s-a iscat la Paris. Ana a avut un mesaj pentru Sabrina Voinea şi Jordan Chiles – şi-ar dori ca şi ele să fie recompensate cu câte o medalie de bronz. „A fost ceva care te-a deranjat?” Da şi mă deranjează şi în continuare. Oamenii nu fac diferenţa că noi nu am greşit cu nimic. Ei scriu la adresa gimnastelor jigniri şi cuvinte urâte. Eu nu mă uit în comentarii, dar ştiu că există. Noi, gimnastele, nu avem de ce să fim… ne-am dorit să ne facem exerciţiile în concurs şi după să fie treaba arbitrelor. Noi nu am greşit cu absolut nimic şi nu sunt fondate jignirile şi toate acuzaţiile. Reclamă

(Nici în pielea lui Jordan Chiles să nu fii) Nu, am fost în pielea mea, le-am simţit pe ale mele… (n.r. a început să zâmbească). Vă daţi seama că mă bucur pentru mine şi pentru medalia pe care o am, dar în acelaşi timp, cum am simţit eu, că am avut dezamăgirea mea… îmi dau seama că şi ele au momentele lor grele. Nu îmi doresc asta pentru nimeni. Sper să ajungă totuşi la un deznodământ fericit pentru toate„, a declarat Ana Bărbosu la „Un Podcast”.

Hotărârea luată de Ana Bărbosu, după ce a primit un cadou uriaş de la Ion Ţiriac

Ana Bărbosu a primit un cadou spectaculos de la Ion Ţiriac. Fostul mare jucător de tenis i-a oferit o maşină electrică în valoare de 20.000 de euro. Toţi medaliaţii de la Paris au fost recompensaţi.

Ana Bărbosu este încântată şi a precizat că va păstra maşina primită de la Ţiriac. A luat decizia să se apuce de şcoala de şoferi.

„Acordarea medaliei a fost un moment special, este un vis împlinit şi sunt foarte recunoscătoare pentru antrenorii, colegele, familia şi federaţia şi toţi care au fost alături în această perioadă. Nu am carnet, dar imediat ce ajung acasă de la mare mă voi apuca de şcoala de şoferi. Deja am avut ocazia să mi se ofere aceste cursuri la o şcoală din Focşani şi, fiind foarte drăguţi, cu tot dragul am mers la ei. Abia aştept să încep orele de condus şi să şi iau carnetul”, a declarat Ana Bărbosu. Pentru medalia de bronz câştigată, Ana Maria Bărbosu va primi suma de 60.000 de euro de la statul român. De asemenea, ea şi-a asigurat şi o rentă viageră de 8.772 de lei.

