CSM Bucureşti s-a calificat în finala Cupei României. Cristina Neagu luptă pentru ultimul trofeu al carierei - Antena Sport

Cupa României ar reprezenta ultimul trofeu din carieră pentru Cristina Neagu. Handbalista de la CSM Bucureşti se va retrage la finalul sezonului.

Ce a spus Cristina Neagu, înaintea meciului de retragere

Handbalista Cristina Neagu se retrage oficial din handbal pe data de 8 iunie. Atunci, va fi organizată o gală dedicată ei care va avea loc la Sala Polivalentă. Sportiva spune că vrea să fie o sărbătoare, la care vor fi prezente mai multe handbaliste importante din România şi din lume.

Cristina Neagu recunoaşte că au copleşit-o emoţiile. Totuşi, îşi doreşte ca Sala Polivalentă să fie în sărbătoare la meciul ei de retragere. ”Am crezut că nu o să am emoţii, dar uite că am. Spun că timpul a trecut cu folos pentru mine, am ajuns în faţa încheierii celui mai important capitol din viaţa mea, handbalul, după 25 de ani. A venit timpul să spun stop. Pe 8 iunie nu vreau să fie o despărţire sau un adio, ci o sărbătoare, vreau să mă bucur, va fi o zi specială, care îmi va rămâne în suflet pentru totdeauna. Cred că în ziua respectivă voi fi copleşită de emoţii.