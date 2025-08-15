Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga - CFR Cluj: „Nu m-am mai putut uita la meci” - Antena Sport

Închide meniul
Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga - CFR Cluj: „Nu m-am mai putut uita la meci"

Europa League

Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga – CFR Cluj: „Nu m-am mai putut uita la meci”

Publicat: 15 august 2025, 8:32

Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga – CFR Cluj: Nu m-am mai putut uita la meci”

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj a putut primi de la Neluțu Varga, înaintea returului dintre Braga și CFR Cluj. Clujenii au fost eliminați de lusitani, după 4-1 la general, și se vor duela cu Hacken pentru un loc în grupa de Conference League. 

Gigi Becali a fost întrebat dacă s-a uitat la returul dintre Braga și CFR Cluj și a oferit un răspuns ferm. Patronul de la FCSB a dezvăluit că mesajul primit de la Neluțu Varga l-a făcut să nu se mai uite la meci. 

Ce mesaj a primit Gigi Becali de la Neluțu Varga, înainte de Braga – CFR Cluj 

Neluțu Varga i-a urat succes rivalului de la FCSB, înainte de meciurile din cupele europene. Gigi Becali a dezvăluit că din curtoazie, i-a spus patronului de la CFR Cluj „Doamne, ajută”, ceea ce l-a făcut să nu mai poată privi meciul de la Braga. 

La CFR mi-a dat Nelu Varga mesaj cu o oră înainte: «Tati, să avem noroc, să ne calificăm». Am zis și eu din curtoazie «Doamne, ajută!». Nu m-am mai putut uita la meci, că am zis Doamne ajută și nu puteam să mă bucur dacă nu se califică. 

La Craiova, la fel. Nu voiam să se califice. Să fiu contra finului? Nu mă uit! Eu am vorbit și cu Rotaru, el a zis că vrea să câștig pentru fotbalul românesc. Băi, înseamnă că eu sunt mai rău decât voi. Ori voi mințiți, ori eu sunt rău”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro. 

Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League 

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care vrea să le mai facă la echipă, în contextul în care anunțase de zilele trecute că mai pregătește o mutare fără să dea vreun detaliu. Acum, patronul FCSB-ului a mers mai departe și a spus că vrea să aducă încă un atacant la echipă în această vară, pentru a suplini absența temporară a lui Denis Alibec. 

De asemenea, finanțatorul din Pipera a dezvăluit că dacă echipa sa va trece și de Aberdeen și se va califica în grupa Europa League, atunci va mai aduce doi jucători fie în această “fereastră” de mercato, fie în următoarea. 

”Dacă ne calificăm în Europa League o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Acum ne mai trebuie un atacant, nu poți să joci cu Politic mereu atacant. O să mai luăm un atacant“, a declarat Gigi Becali la Digi Sport. 

