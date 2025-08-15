Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, "retrogradat" în Conference - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, “retrogradat” în Conference

Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, “retrogradat” în Conference

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 8:21

Comentarii
Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, retrogradat în Conference

Răzvan Lucescu - Edi Iordănescu / Colaj Profimedia

România nu a fost reprezentată joi în cupele europene doar de echipele din Liga 1, ci și de doi dintre antrenorii plecați în străinătate, respectiv Edi Iordănescu și Răzvan Lucescu. Selecționerul care a fost cu naționala la EURO 2024 nu a reușit să întoarcă rezultatul din tur cu AEK Larnaca și a căzut în Conference League, în timp ce tehnicianul din Salonic a mers mai departe cu echipa sa în play-off-ul Europa League, grație unei victorii la limită cu Wolfsberger.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legia Varșovia va juca împotriva scoțienilor de la Hibernian în UECL, în timp ce PAOK va da peste croații de la Rijeka în UEL.

Răzvan Lucescu continuă în Europa League, Edi Iordănescu mai are o șansă în Conference

PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Wolfsberger AC. După 0-0 la Salonic, grecii lui Lucescu au venit în Austria, la Klagenfurt, cu gândul la calificare şi au rezistat 90 de minute fără să primească gol, iar arbitrul Orel Grinfeeld a fost nevoit să trimită partida în prelungiri.

Mady Camara a înscris golul victoriei pentru PAOK, în minutul 115, şi Wolfsberger AC – PAOK Salonic s-a terminat 0-1.

De cealaltă parte, Legia Varşovia, condusă de Edward Iordănescu, a câştigat joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, returul cu AEK Larnaca, dar ciprioţii merg în play-off, cu 5-3 scor general.

Reclamă
Reclamă

Polonezii au început foarte bine pe propriul teren şi Jean-Pierre Nsame a deschis scorul în minutul 11, iar Mileta Rajovic a făcut 2-0 în minutul 16, făcându-i pe suporteri să credă că acel 1-4 din Cipru poate fi recuperat. Elevii lui Iordănescu nu au reuşit însă să mai înscrie. Antrenorul român a primit un cartonaş galben în minutul 45, apoi oaspeţii au marcat în minutul 52, prin Ivanovic, năruind speranţele tribunei.

Chiar dacă Jeremie Gnali a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 72, lăsându-i pe ciprioţi în zece, polonezii nu au mai înscris şi Legia Varşovia – AEK Larnaca s-a terminat 2-1, potrivit news.ro.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Observator
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
10:34
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după meciurile celor de la FCSB, CFR și Craiova. România a coborât
10:07
Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri
9:53
VIDEOTudor Băluță are concurență pentru golul serii în Europa. Reușită magnifică în Dinamo City – Hajduk Split
9:43
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul”
9:23
“S-au stins luminile”. Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League
9:12
Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…”
Vezi toate știrile
1 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 2 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 “Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”