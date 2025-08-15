Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în play-off-ul Europa League. Edi Iordănescu, "retrogradat" în Conference - Antena Sport

România nu a fost reprezentată joi în cupele europene doar de echipele din Liga 1, ci și de doi dintre antrenorii plecați în străinătate, respectiv Edi Iordănescu și Răzvan Lucescu. Selecționerul care a fost cu naționala la EURO 2024 nu a reușit să întoarcă rezultatul din tur cu AEK Larnaca și a căzut în Conference League, în timp ce tehnicianul din Salonic a mers mai departe cu echipa sa în play-off-ul Europa League, grație unei victorii la limită cu Wolfsberger.

Legia Varșovia va juca împotriva scoțienilor de la Hibernian în UECL, în timp ce PAOK va da peste croații de la Rijeka în UEL.

Răzvan Lucescu continuă în Europa League, Edi Iordănescu mai are o șansă în Conference

PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Wolfsberger AC. După 0-0 la Salonic, grecii lui Lucescu au venit în Austria, la Klagenfurt, cu gândul la calificare şi au rezistat 90 de minute fără să primească gol, iar arbitrul Orel Grinfeeld a fost nevoit să trimită partida în prelungiri.

Mady Camara a înscris golul victoriei pentru PAOK, în minutul 115, şi Wolfsberger AC – PAOK Salonic s-a terminat 0-1.

De cealaltă parte, Legia Varşovia, condusă de Edward Iordănescu, a câştigat joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, returul cu AEK Larnaca, dar ciprioţii merg în play-off, cu 5-3 scor general.