CSM București, victorie „en fanfare” la primul meci pe 2026 în Liga Campionilor. Ce loc ocupă „tigroaicele” - Antena Sport

CSM București a început ca din tun anul 2026 și a obținut o victorie clară în Liga Campionilor la handbal feminin, scor 33-24 în fața celor de la Odense, în etapa a 9-a a fazei grupelor.

Campioana României a reușit o adevărată reprezentație de forță în deplasare, bifând astfel al cincilea succes din actuala ediție a celei mai tari competiții.

Odense – CSM București 24-33

CSM București a revenit cu victorie în Liga Campionilor la handbal feminin, a treia consecutivă pentru campioana României în Grupa B. Succesul a venit pe terenul uneia dintre cele mai bune echipe din grupă, Odense.

„Tigroaicele” au jucat ofensiv încă din primele minute, iar deși danezele au dus scorul rapid la 3-0, scorul pauzei a fost unul net superior în favoarea româncelor.

După pauză, ritmul ridicat de joc a fost menținut de campioana din Liga Florilor, care s-a impus la final cu scorul de 33-24. Echipa rămâne cu șanse la calificarea directă în sferturi.