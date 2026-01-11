Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CSM București, victorie „en fanfare” la primul meci pe 2026 în Liga Campionilor. Ce loc ocupă „tigroaicele” - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | CSM București, victorie „en fanfare” la primul meci pe 2026 în Liga Campionilor. Ce loc ocupă „tigroaicele”

CSM București, victorie „en fanfare” la primul meci pe 2026 în Liga Campionilor. Ce loc ocupă „tigroaicele”

Daniel Işvanca Publicat: 11 ianuarie 2026, 18:26

Comentarii
CSM București, victorie en fanfare” la primul meci pe 2026 în Liga Campionilor. Ce loc ocupă tigroaicele”

Jucătoarele de la CSM București / SPORT PICTURES

CSM București a început ca din tun anul 2026 și a obținut o victorie clară în Liga Campionilor la handbal feminin, scor 33-24 în fața celor de la Odense, în etapa a 9-a a fazei grupelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României a reușit o adevărată reprezentație de forță în deplasare, bifând astfel al cincilea succes din actuala ediție a celei mai tari competiții.

Odense – CSM București 24-33

CSM București a revenit cu victorie în Liga Campionilor la handbal feminin, a treia consecutivă pentru campioana României în Grupa B. Succesul a venit pe terenul uneia dintre cele mai bune echipe din grupă, Odense.

„Tigroaicele” au jucat ofensiv încă din primele minute, iar deși danezele au dus scorul rapid la 3-0, scorul pauzei a fost unul net superior în favoarea româncelor.

După pauză, ritmul ridicat de joc a fost menținut de campioana din Liga Florilor, care s-a impus la final cu scorul de 33-24. Echipa rămâne cu șanse la calificarea directă în sferturi.

Reclamă
Reclamă

Clasament Grupa B

1. Brest Bretagne 16 puncte

2. Odense 13 puncte

3. Ferencvaros 12 puncte

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Reclamă

4. CSM București 10 puncte

5. Ikast 10 puncte

6. Podravka 5 puncte

7. Olimpija Ljubljana 5 puncte

8. Sola 1 punct.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Observator
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Cum arată echipele de start. Update
Fanatik.ro
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Cum arată echipele de start. Update
21:18
Gata, s-a aflat! Gigi Becali transferă la FCSB un român din Italia
21:00
LIVE TEXTBarcelona – Real Madrid 0-0. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă
20:46
Loţi Boloni, făcut praf de Lorena Balaci şi Gica Dobrin: “Când n-o mai fi nici el printre noi…”
20:45
Inter – Napoli LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu vrea revanșa contra lui Conte. Cum arată echipele de start
20:35
Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat
20:08
VideoJurnal Antena Sport | Fraţii inelului
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 5 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 6 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român