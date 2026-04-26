Când are loc tragerea la sorți pentru Final Four din EHF Champions League

CSM București s-a calificat în Final4 pentru prima dată după 8 ani / SPORT PICTURES

CSM București s-a calificat în cele mai bune patru echipe din Europa în acest sezon după un retur fantastic împotriva lui Esbjerg. A fost 37-27 pentru echipa noastră, după înfrângerea la un gol în meciul tur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alături de CSM București, în Final Four s-au calificat Gyor și Metz. Iar Gloria Bistria încearcă să obțină ultimul loc, în duel direct cu cei de la Brest.

Tragerea la sorți din FINLA4

Luni, pe 27 aprilie, de la ora 16:00 va avea loc tragerea la sorți pentru semifinalele competiției. Tragerea la sorți va fi transmisă în direct pe pagina de Youtube oficială, EHF Home of Handball.

Cele patru echipe calificate vor lupta pentru turneu pe 6 și 7 iunie, pe arena MVM Dome din Budapesta. Semifinalele vor avea loc de la 16:00 și 19:00 pe 6 iunie, iar finala mică și finala mare a doua zi, de la aceleași ore.