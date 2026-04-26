Când are loc tragerea la sorți pentru Final Four din EHF Champions League

CSM București s-a calificat în cele mai bune patru echipe din Europa în acest sezon după un retur fantastic împotriva lui Esbjerg. A fost 37-27 pentru echipa noastră, după înfrângerea la un gol în meciul tur.
Alături de CSM București, în Final Four s-au calificat Gyor și Metz. Iar Gloria Bistria încearcă să obțină ultimul loc, în duel direct cu cei de la Brest.
Tragerea la sorți din FINLA4
Luni, pe 27 aprilie, de la ora 16:00 va avea loc tragerea la sorți pentru semifinalele competiției. Tragerea la sorți va fi transmisă în direct pe pagina de Youtube oficială, EHF Home of Handball.
Cele patru echipe calificate vor lupta pentru turneu pe 6 și 7 iunie, pe arena MVM Dome din Budapesta. Semifinalele vor avea loc de la 16:00 și 19:00 pe 6 iunie, iar finala mică și finala mare a doua zi, de la aceleași ore.
- Brest Bretagne – Gloria Bistrița joacă ACUM în EHF Champions League. Meci echilibrat pentru calificarea în Final 4
- Fetele de la CSM vor trofeul: „Nu suntem satisfăcute cu această calificare!” Ce spune eroina din poartă
- La 36 de ani, Crina Pintea a obţinut victoria carierei! Vrea trofeul Ligii Campionilor, într-o finală românească
- “O bucurie de nedescris”. Reacția Cristinei Neagu după calificarea fulminantă a CSM-ului în Final 4-ul Ligii Campionilor
- Bucuria jucătoarelor de la CSM Bucureşti, după calificarea fantastică în Final Four-ul din Champions League!