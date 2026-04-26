Bojana Popovic, convinsă că CSM București poate câștiga Liga Campionilor. Discurs echilibrat după calificare

Bojana Popovic s-a arătat fericită după ce CSM București a învins-o pe Esbjerg cu 37-27 și s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor pentru prima dată după opt ani. Antrenoarea “tigroaicelor” a spus că dacă echipa sa va juca în viitor așa cum a făcut-o contra danezelor, poate învinge pe oricine, după care a pus accentul pe faptul că echipa sa trebuie să fie pregătită pentru ce urmează, mini-turneul de la Budapesta.

CSM București a învins-o fără drept de apel pe Esbjerg în manșa retur din sferturile de finală EHF Champions League și a acces în Final 4-ul competiției. Este o performanță uluitoare pentru elevele Bojanei Popovic, care nu au mai ajuns în această fază din sezonul 2017/18 încoace.

Ce a spus Bojana Popovic după calificarea lui CSM București în Final 4-ul EHF CL

După meci, Bojana Popovic, antrenoarea CSM-ului, a vorbit la microfon și a oferit detalii despre ce a vorbit cu elevele sale înainte de meciul de la Sala Polivalentă. În plus, muntenegreanca a pus accentul pe ce a contat enorm în victoria “tigroaicelor”, sufletul dat pe teren, mentalitatea și aportul publicului.

În ceea ce privește Final 4-ul, Popovic nu a vorbit foarte mult pe marginea subiectului, ținând cont că CSM nu își știe adversara, dar a ținut să menționeze că jucătoarele sale trebuie să fie pregătite pentru ce urmează.

“A fost un meci bun de la început. Cum le-am zis și lor înainte de meci: «Duceți-vă și arătați atitudine de la început și vedem după». Acest start a arătat în ce direcție va merge meciul, sunt mândră de cum s-au descurcat timp de 60 de minute.