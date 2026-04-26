Bojana Popovic, convinsă că CSM București poate câștiga Liga Campionilor. Discurs echilibrat după calificare

Bojana Popovic s-a arătat fericită după ce CSM București a învins-o pe Esbjerg cu 37-27 și s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor pentru prima dată după opt ani. Antrenoarea “tigroaicelor” a spus că dacă echipa sa va juca în viitor așa cum a făcut-o contra danezelor, poate învinge pe oricine, după care a pus accentul pe faptul că echipa sa trebuie să fie pregătită pentru ce urmează, mini-turneul de la Budapesta.
CSM București a învins-o fără drept de apel pe Esbjerg în manșa retur din sferturile de finală EHF Champions League și a acces în Final 4-ul competiției. Este o performanță uluitoare pentru elevele Bojanei Popovic, care nu au mai ajuns în această fază din sezonul 2017/18 încoace.
Ce a spus Bojana Popovic după calificarea lui CSM București în Final 4-ul EHF CL
După meci, Bojana Popovic, antrenoarea CSM-ului, a vorbit la microfon și a oferit detalii despre ce a vorbit cu elevele sale înainte de meciul de la Sala Polivalentă. În plus, muntenegreanca a pus accentul pe ce a contat enorm în victoria “tigroaicelor”, sufletul dat pe teren, mentalitatea și aportul publicului.
În ceea ce privește Final 4-ul, Popovic nu a vorbit foarte mult pe marginea subiectului, ținând cont că CSM nu își știe adversara, dar a ținut să menționeze că jucătoarele sale trebuie să fie pregătite pentru ce urmează.
“A fost un meci bun de la început. Cum le-am zis și lor înainte de meci: «Duceți-vă și arătați atitudine de la început și vedem după». Acest start a arătat în ce direcție va merge meciul, sunt mândră de cum s-au descurcat timp de 60 de minute.
De fiecare dată când am căzut puțin, Evelina a fost minunată în poartă. Cu acești 5.000 de oameni în sală, a fost foarte bine de jucat. E un moment mare pentru mine, am mai fost în Final 4, am câștigat Champions League, însă ca antrenoare secundă, acum, când am venit la CSM m-am simțit ca acasă de la început. După primul meci, am simțit că sunt pregătite mental pentru următorul pas.
În retur s-a jucat mai mult cu inima, mintea a fost calmă, iar publicul ne-a dat energie extra. Partea mentală a fost cea mai importantă, această parte a câștigat meciul.
(n.r. Într-o zi ca aceasta, CSM poate bate pe oricine?) Da, cu siguranță, cred că folosim cum trebuie jucătoarele, își cunosc rolurile, acceptă asta și asta e cel mai important când ești în echipă. Nu m-am gândit așa mult la Final 4, pentru că acesta a fost primul pas, avem destul timp să pregătim totul, poate prea mult timp, pentru că nu avem foarte multe meciuri în campionat, dar va fi dificil.
(n.r. Cum veți sărbători? Unde mergeți?) Nu știu, ele au vorbit puțin, au pregătit ceva acolo. Văd dacă mă duc sau nu. Nu sunt genul care merge la petreceri, dar dacă mă vor acolo, voi fi acolo. Munca nu e terminată, e bine că suntem în Final 4, trebuie să rămânem calme și să fim pregătite să facem ceva acolo“, a spus muntenegreanca.
În Final 4-ul EHF CL s-au mai calificat Gyor și Metz, iar pentru ultimul loc se luptă Gloria Bistrița și Brest Bretagne.
