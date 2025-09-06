Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare - Antena Sport

Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei.

În tur, Minaur a remizat pe teren propriu cu islandezii, scor 26-26.

Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League

Minaur Baia Mare va juca în grupa C, cu Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) şi câştigătoarea turului preliminar dintre Skanderborg Aarhus (Danemarca) şi Maritimo da Madeira (Portugalia) – în tur au câştigat danezii cu 38-25.

În stagiunea 2025-2026 a European League se joacă un singur tur preliminar, pentru calificarea în faza grupelor.

În grupele competiţiei a fost repartizată direct vicecampioana Potaissa Turda, care va juca în grupa A, iar meciurile vor începe în 14 octombrie.