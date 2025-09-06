Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare - Antena Sport

Închide meniul
Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare

Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare

Publicat: 6 septembrie 2025, 19:52

Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare

Minaur Baia Mare/ Sport Pictures

Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei. 

În tur, Minaur a remizat pe teren propriu cu islandezii, scor 26-26.  

Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League 

Minaur Baia Mare va juca în grupa C, cu Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) şi câştigătoarea turului preliminar dintre Skanderborg Aarhus (Danemarca) şi Maritimo da Madeira (Portugalia) – în tur au câştigat danezii cu 38-25. 

În stagiunea 2025-2026 a European League se joacă un singur tur preliminar, pentru calificarea în faza grupelor. 

În grupele competiţiei a fost repartizată direct vicecampioana Potaissa Turda, care va juca în grupa A, iar meciurile vor începe în 14 octombrie. 

Primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai. 

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai. 

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda. 

1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 6 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii”
