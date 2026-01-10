Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă - Antena Sport

Gloria Bistrița a fost protagonista unei adevărate surprize în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Formația din Liga Florilor a pierdut „acasă” în fața celor de la Buducnost, ultima clasată din grupă.
Fetele antrenate de Carlos Viver au făcut o primă repriză bună, dar în partea secundă echipa din Muntenegru a luat un avans important, ceea ce a făcut imposibilă revenirea bistrițencelor în joc.
Gloria Bistrița – Buducnost 34-38
După o serie de patru victorii consecutive în Liga Campionilor la handbal feminin, Gloria Bistrița a suferit un eșec neașteptat pe teren propriu în cea mai tare competiție.
Concret, gruparea antrenată de Carlos Viver a fost învinsă de Buducnost, ultima clasată din Grupa A, asta deși făcuse o primă repriză bună. Muntenegrencele au luat avans în repriza a doua, reușind să își adjudece prima victorie din această grupă.
Clasament Grupa A
1. Gyor 16 puncte
2. Metz 14 puncte
3. Gloria Bistrița 12 puncte
4. Esbjerg 9 puncte
5. DVSC Schaeffler4 puncte
6. Storhamar 4 puncte
7. Borussia Dortmund 4 puncte
8. Buducnost 3 puncte.
