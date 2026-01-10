Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă - Antena Sport

Gloria Bistrița a fost protagonista unei adevărate surprize în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Formația din Liga Florilor a pierdut „acasă” în fața celor de la Buducnost, ultima clasată din grupă.

Fetele antrenate de Carlos Viver au făcut o primă repriză bună, dar în partea secundă echipa din Muntenegru a luat un avans important, ceea ce a făcut imposibilă revenirea bistrițencelor în joc.

Gloria Bistrița – Buducnost 34-38

După o serie de patru victorii consecutive în Liga Campionilor la handbal feminin, Gloria Bistrița a suferit un eșec neașteptat pe teren propriu în cea mai tare competiție.

Concret, gruparea antrenată de Carlos Viver a fost învinsă de Buducnost, ultima clasată din Grupa A, asta deși făcuse o primă repriză bună. Muntenegrencele au luat avans în repriza a doua, reușind să își adjudece prima victorie din această grupă.

Clasament Grupa A

1. Gyor 16 puncte