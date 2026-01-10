Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă

Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă

Daniel Işvanca Publicat: 10 ianuarie 2026, 18:32

Comentarii
Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă

Jucătoarele de la Gloria Bistrița / SPORT PICTURES

Gloria Bistrița a fost protagonista unei adevărate surprize în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Formația din Liga Florilor a pierdut „acasă” în fața celor de la Buducnost, ultima clasată din grupă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fetele antrenate de Carlos Viver au făcut o primă repriză bună, dar în partea secundă echipa din Muntenegru a luat un avans important, ceea ce a făcut imposibilă revenirea bistrițencelor în joc.

Gloria Bistrița – Buducnost 34-38

După o serie de patru victorii consecutive în Liga Campionilor la handbal feminin, Gloria Bistrița a suferit un eșec neașteptat pe teren propriu în cea mai tare competiție.

Concret, gruparea antrenată de Carlos Viver a fost învinsă de Buducnost, ultima clasată din Grupa A, asta deși făcuse o primă repriză bună. Muntenegrencele au luat avans în repriza a doua, reușind să își adjudece prima victorie din această grupă.

Clasament Grupa A

1. Gyor 16 puncte

Reclamă
Reclamă

2. Metz 14 puncte

3. Gloria Bistrița 12 puncte

4. Esbjerg 9 puncte

Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilorMetoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor
Reclamă

5. DVSC Schaeffler4 puncte

6. Storhamar 4 puncte

7. Borussia Dortmund 4 puncte

8. Buducnost 3 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
Fanatik.ro
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
20:45
“Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0”. Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup
20:28
LIVE VIDEONew York Rangers – Boston Bruins 1-2. Duel tare în TD Garden
20:25
Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial
19:48
Veste uriașă pentru Dinamo. Kennedy Boateng și-a decis viitorul: “Cred că am ajuns la un acord”
19:33
Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu şi-a adus fundaş cu experienţă în Europa
19:25
Manchester City, scor-fluviu în Cupa Angliei. De 66 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva în competiție
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”